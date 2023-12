Nena-Konzert 2024 in Arnheim: Alle Ticket-Infos für Besucher

Arnheim Der deutsche Popstar wird am 31. Oktober 2024 im Musis Arnheim auftreten. Warum Nena eine besondere Beziehung zu Arnheim hat.

Nena kommt am Donnerstag, 31. Oktober 2024, nach Arnheim und wird im Konzertsaal Musis ihre großen Hits wie „99 Luftballons“, „Nur geträumt“, „Fragezeichen“ oder „Leuchtturm“ singen. Nena gehört nach wie vor zu den erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen mit 25 Millionen verkauften Alben. Im nächsten Jahr startet sie im Sommer ihre große „Wir gehören zusammen“-Tour, mit zahlreichen Auftritten. Nach ihrem Gig in Arnheim geht es für Nena am 2. November direkt in Paris weiter.

Zu Arnheim hat Nena eine besondere Beziehung

„99 Luftballons“ war ihr großer Hit. In Arnheim präsentiert sie auch ihre größten Erfolge. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Der Startschuss für das Konzert in Arnheim fällt um 20.30 Uhr. Nena wird dann ihr aktuellstes Album „Licht“ (2020) präsentieren. Der Veranstalter Musis & Stadstheater Arnheim macht darauf aufmerksam, dass es für diesen Abend nur Stehplätze geben wird.

So kommt man an Eintrittskarten

Mit der Stadt Arnheim hat Nena eine ganz besondere Beziehung. Das Video zu ihrem ersten großen Hit „99 Luftballons“ hat sie in den 80er-Jahren auf dem Militärgelände der Veluwe in Harskamp gedreht. Das Video war ursprünglich nur für das niederländische TV-Programm Toppop vorgesehen. Letztlich wurde es ein absoluter Welterfolg, nachdem auch MTV auf den Clip aufmerksam geworden war. Die Aufnahmen während des Drehs wurden ständig unterbrochen von Explosionen und Schüssen auf dem Militärgelände.

Karten für das Konzert in Arnheim können Fans bereits jetzt bestellen. Entweder auf der Seite des Konzertsaals Musis in Arnheim oder auf der Fanpage von Nena. Der Eintritt kostet 48,50 Euro. Der Konzertsaal Musis befindet sich am Velperbinnensingel 15. In Fußnähe gibt es mehrere Parkgaragen. In der Parkgarage Musis zahlt man sechs Euro für zwei Stunden.

