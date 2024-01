Niag warnt: Busausfälle und Verspätungen am Mittwoch möglich

Kreis Kleve Durch Schnee und Glatteis könnte es am Mittwoch im Schul- und Linienverkehr im Kreis Kleve zu Bus-Ausfällen kommen. Infos für Kunden.

Die Niag warnt vorsorglich davon, dass am Mittwoch einige Busse ausfallen können, oder es zu Verspätungen kommt. Grund sind die angekündigten Meldungen des Deutschen Wetterdienstes. Der sieht für Mittwoch starke Schneefälle und Glatteis voraus. „Eine solche „Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“, wie sie der DWD nennt, kann den Straßenverkehr auch in unserer Region erheblich beeinträchtigen. So kann es zu Verspätungen und Ausfällen bei Busfahrten kommen“, so die Niag in einer Presseerklärung.

Schnee und Eisglätte machen auch den Busfahrern der Niag zu schaffen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Fahrgäste werden daher gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Fahrt zu informieren. Hierzu können sie die Informationsangebote auf www.niag.de und in der NIAG-App nutzen. Außerdem steht für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: 0800/6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).

Bauer Reyers erwartet keinen Schnee

Wetter-Bauer Reyers rechnet für den nördlichen Kreis Kleve übrigens nicht mit starken Schneefällen. Diese seien nur in den südlichen Regionen (westliches Ruhrgebiet) zu erwarten. Aber trotzdem wird es vermutlich glatt. Die Temperaturen liegen bei -3 Grad und um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag gehen die Temperaturen nicht über 1 Grad hinaus. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Werte dann auf -3 Grad ab, so Reyers auf seiner Seite www.wetter-niederrhein.de.

Auch am Donnerstag sollen sich Phasen von Sonne und Wolken abwechseln. Reyers erwartet für Donnerstag keine Niederschläge. Die Temperaturen würden in der Sonne auf 2 bis 3 Grad ansteigen.

