Niederlande: Zahl der Böllerunfälle teils verdreifacht

Die Zahl der Silvesterunfälle ist in der niederländischen Grenzregion deutlich gestiegen.

Kreis Kleve In der Grenzregion gab es zu Silvester deutlich mehr Unfälle mit Silvesterknaller. Vor allem rund um Nimwegen gab es viele Probleme.

Sie haben in der deutschen Grenzregion Feuerwerk ohne Ende gekauft und jetzt zeigt sich: Viele Niederländer haben sich zum Jahreswechsel ernsthaft verletzt. In weiten Teilen der niederländischen Provinzen Gelderland und Noord-Brabant hat die Zahl der Silvesterunfälle deutlich zugenommen. Für die Region Gelderland Nord-Ost (Montferland, Doetinchem, Winterswijk, Aalten und Oude Ijsselstreek) meldet die zuständige Sicherheitsorganisation, dass 53 Verletzte in fünf Krankenhäusern und bei fünf Ärzten behandelt wurden. Im vergangenen Jahr seien es 31 gewesen. Fünf Verletzte waren jünger als zwölf Jahre und 14 weitere Verletzte waren zwischen 12 und 15 Jahre alt.

Verdreifachung der Verletzten rund um Nimwegen

In der Region Gelderland Süd (Nimwegen, Buren, Druten, Berg en Dal, Heumen, Betuwe) haben sich 25 Menschen verletzt, im Jahr zuvor waren es sieben Verletzte. In der Region Gelderland Mitte (Arnheim, Zevenaar) verletzten sich neun Menschen, im Jahr zuvor waren es acht.

Die Verletzungen waren zum Teil erheblich. Vor allem Augen-, Hand- und Gesichtsverletzungen mussten versorgt werden. Die Krankenhäuser und Hilfsdienste meldeten zudem vier Fälle, in denen die Ersthelfer verbal oder körperlich aggressiv angegangen wurden. Das Kenniscentrum Letselpreventie, welches u.a. die Silvesterunfälle untersucht hat, kommt zur Einschätzung, dass 28 Prozent der landesweiten Unfälle auf die Handhabung von illegalem Feuerwehr zurückzuführen ist.

Ruf nach einem Feuerwerksverbot wird lauter

Landesweit haben die niederländischen Leitstellen 4866 Meldungen entgegengenommen. Die Feuerwehren haben weitere 3680 Fälle bearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das etwas geringere Fallzahlen. Verletzt wurden insgesamt 1212 Personen. Die Hälfte der Opfer war jünger als 20 Jahre und drei Viertel der Verletzten waren männlich.

Der Ruf nach einem landesweiten Feuerwerksverbot wird in den Niederlanden lauter. Mittlerweile haben sich 16 Städte und Gemeinden für ein Verbot ausgesprochen, darunter auch Arnheim und Nimwegen. Auch die Vereinigung der Augenärzte ist für ein Verbot. Zum Jahreswechsel mussten sie 156 Menschen mit ernsthaften Wunden behandeln.

