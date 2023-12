Nierswalde: Dorfgespräch über Unterbringung der Flüchtlinge

Goch-Nierswalde. Heimatverein und ev. Kirchengemeinde in Nierswalde laden Bürger zum Gespräch: Wer bringt sich in die Betreuung von Flüchtlingen ein?

Mitglieder von Heimatverein und evangelischer Kirchengemeinde in Nierswalde laden die Bürger des Gocher Ortsteils zu einer Dorfversammlung am Donnerstag, 28. Dezember, um 19 Uhr in die Ev. Kirche Nierswalde an der Königsberger Straße ein. Thema ist die Planung, dass die Mehrzweckhalle in Nierswalde Geflüchteten als Unterkunft zur Verfügung gestellt werden soll. „In diesem Zusammenhang haben sich einige Fragen ergeben, die wir im Rahmen einer Dorfversammlung zu klären versuchen wollen“, melden Gerd Engler (Heimatverein Nierswalde ) und Jens Kölsch-Ricken (Ev. Kirchengemeinde Pfalzdorf).

Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Besichtigung der Räumlichkeiten in der Mehrzweckhalle. Von der Stadt Goch haben Dr. Stephan Mann, Fachbereichsleiter für den Bereich Integration, Verena Michels, Mitarbeiterin im Bereich Integration und zuständig für die in Nierswalde untergebrachten Geflüchteten und Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Kommunalbetriebe Goch, ihre Teilnahme zugesagt.

„Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir uns als Dorfgemeinschaft in die Betreuung der Geflüchteten in Nierswalde einbringen können“, so die Einlader. Es solle ein Runder Tisch eingerichtet werden, an dem Interessierte in Zukunft teilnehmen können.

