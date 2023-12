Petition RE 10: Pendler verlangen Schnellbus als Ersatz

Die Bahn RE10 ist häufig unpünktlich gewesen in diesem Jahr.

Kleve Eine Online-Petition von Bahnnutzern fordert jetzt deutliche Verbesserungen am RE10. So viele Niederrheiner haben schon unterschrieben.

Die anhaltenden Probleme beim Regionalexpress RE10 veranlasst jetzt Kunde Peter Wenz dazu, eine Petition zur Verbesserung der Mobilität auf den Weg zu bringen: „Die aktuelle Bahnstrecke der Regionalbahn RE10 von Kleve über Krefeld nach Düsseldorf ist trotz einer kürzlichen hohen Millioneninvestition in einem katastrophalen Zustand, was die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit betrifft. Wir fordern daher sowohl von der Politik als auch von der DB Netz AG, dass diese eine attraktive Alternative in Form einer Schnellbuslinie parallel zum Streckenverlauf anbieten, bis die Probleme der Strecke endgültig behoben wurden“, schreibt Wenz.

5562 Menschen haben bislang teilgenommen

Über die Petitionsseite „weact“ von Campact hat er die Petition online gestellt, an der sich 5562 Menschen bereits beteiligt haben.

Die Petition fordert eine Alternative zur Bahnstrecke in Form einer Schnellbusstrecke zwischen Kleve und Krefeld zur Gewährleistung und Garantie der Pendlersicherheit. Der Schnellbus sollte auch die Fahrradmitnahme garantieren. Gefordert wird ferner eine funktionierende Kommunikation bei Ausfällen und Verspätungen über die App, über die Anzeigetafeln und über Lautsprecherdurchsagen am entsprechenden Bahngleis, damit Ausfälle frühzeitig erkennbar sind.

Es entstehe ein wirtschaftlicher Schaden

Die Petenten fordern weitere Investitionen zur Verbesserung der gesamten Schienenstrecke des RE10, damit sowohl die Pünktlichkeit als auch die allgemeine Verlässlichkeit der Zuglinie nachhaltig gewährleistet werden kann.

„Wir müssen es deutlich sagen: Mit der Verlässlichkeit des RE10 steht und fällt nicht nur die Verkehrswende im Kreis Kleve, sondern auch ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, welcher von Arbeitnehmern und Gesellschaft aufgefangen werden muss. Durch die Ausfälle, welche allein im Zeitraum vom 1. JUni bis zum 23. Oktober 2023 etwa 1350 der knapp 9500 Zugfahrten und im Wesentlichen die Morgenstunden betrafen sowie die Verspätungen, welche fast jeden vierten noch fahrenenden Zug betrafen, sind Sicherheiten und Garantien für Pendler und Schüler notwendiger denn je.

