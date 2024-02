Pfarrei Uedem: Messe ist bundesweit live im Radio zu hören

Radio Horeb überträgt am 24. Februar aus der Klosterkirche in Uedem um 18 Uhr eine Eucharistische Anbetung und um 18.30 Uhr die Heilige Messe, die Pater Michael zelebriert.

Die Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem im Bistum Münster ist am Samstag, 24. Februar, bundesweit live im Rundfunk. Sie wurde von Radio Horeb, dem bundesweiten christlichen Sender katholischer Prägung, als „Pfarrei der Woche“ ausgewählt.

Um 15 Uhr geht es mit dem geistlichen Programmangebot im Herz-Jesu Kloster los. Rüdiger Enders von Radio Horeb wird dann um 16.30 Uhr den Sender mit einem Kurzfilm und einer Präsentation vorstellen.

Zu Gast in der Talk- und Musiksendung

Bundesweit übertragen wird aus der Klosterkirche in Uedem um 18 Uhr eine Eucharistische Anbetung und um 18.30 Uhr die Heilige Messe, die Pater Michael Janmieling zelebriert. Bereits am Donnerstag, 22. Februar sind Schwester Esther Villedieu de Torcy und Pater Michael Janmieling um 13 Uhr bei Radio Horeb in der Talk- und Musiksendung zu Gast, um über die Gemeinschaft der Seligpreisungen zu informieren. Das Interview kann nachgehört werden auf www.horeb.org.

Im Rahmen der seit vielen Jahren erfolgreichen Sendereihe „Pfarrei der Woche“ besucht Radio Horeb ausgewählte Pfarreien, Klöster, Wallfahrtsstätten und Begegnungshäuser in ganz Deutschland mit einem Übertragungswagen, um die Heilige Messe und Gebetssendungen auszustrahlen und den Sender vorzustellen.

Über Radio Horeb

Radio Horeb ist ein bundesweiter christlicher Radiosender katholischer Prägung, der seit über 27 Jahren sein Programm ausstrahlt. Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre der katholischen Kirche. Radio Horeb gehört zur Weltfamilie von Radio Maria und finanziert sich ausschließlich aus den Spenden seiner Zuhörer.

Der Sender ist bundesweit über DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon, Sprachassistenten und über die Horeb-App auf Smartphones empfangbar. Träger von Radio Horeb ist der gemeinnützige Verein Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft. Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester Dr. Richard Kocher. Programmschwerpunkte des Senders sind Liturgie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, Musik sowie Nachrichten.

Rund 300.000 Hörer

Hauptstandort ist das Medienhaus in Balderschwang im Oberallgäu, weitere Studios gibt es in München, Berlin, Ravensburg und Kevelaer. Der Sender hat rund 300.000 Hörer, 65 festangestellte sowie über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Podcast-Angebot umfasst über 30 000 Sendungen.

