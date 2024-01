Plastikschwemme bei Kleve: Rhein braucht dringend clean-up

Kleve Das Hochwasser hat Unmengen an Plastikmüll an die Strände von Kleve gespült. Die NRZ ruft Bürger dazu auf, am Samstag Müll zu sammeln

Es ist ein Meer aus Plastikmüll. Tausende Teilchen hat das Hochwasser der vergangenen Tage an die Strände von Kleve gespült. Zwischen Kläranlage und Schenkenschanz hat sich ein riesiger Teppich aus Plastikmüll ausgebreitet: Folien, Styropor, Plastikschalen, Kanister, Flaschen, Ohrstäbchen, Schraubverschlüsse – die bunte Welt der Zivilisation liegt zwischen Treibholz, im Sand, hängt an Hecken und hat sich in Pflanzen verfangen. So viel Müll hat es an den Klever Stränden schon lange nicht mehr gegeben.

Tausende Kleinteile finden sich im Schwemmholz wieder. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

„Das Hochwasser bringt das Elend ans Tageslicht“, sagt Karsten Koppetsch von den Klever Umweltbetrieben (USK). Wenn das Wasser zurückgeht, sieht man, was alles im Rhein schwimmt und täglich über den großen Strom ins Meer gespült wird. Die Klever Umweltbetriebe beteiligen sich an der Sammelaktion am Samstag mit einem großen Sammelcontainer, 25 Handpickern und Müllsäcken.

Dabei sahen die Strände im Sommer piccobello aus. Über das EU-Projekt „Der Rhein verbindet“ waren das ganze Jahr über mehrere Sammler unterwegs, die nicht nur nach toten Fischen Ausschau hielten, sondern auch immer wieder Müll einsammelten. Die Plastikmengen sind dementsprechend zurückgegangen. Durch das Hochwasser wurde jedoch wieder viel Plastik angeschwemmt.

Am Rhein gibt es zurzeit jede Menge Plastikmüll. Foto: Andreas Gebbink / Kleve

Landwirt Josef Peters aus Salmorth bestätigt, dass das Hochwasser in diesem Jahr viel Müll mitgebracht hat. „Ein richtiges Hochwasser hat es schon lange nicht mehr gegeben“, sagt er. Und die Windrichtung spiele immer eine große Rolle. Sein Nachbar Hans-Jürgen Binn, Landschaftswächter auf Salmorth, sieht nun dringenden Bedarf, den Plastikmüll zu beseitigen. Rechtsrheinisch liegt übrigens deutlich weniger Müll an den Stränden: „Wir hatten oft Nordostwind“, sagt Ulrich Wernecke vom Naturschutzzentrum in Rees-Bienen.

Die Sammelaktion beginnt am kommenden Samstag, 3. Februar, um 10 Uhr. Gut zwei Stunden lang wird an den Rheinstränden gesammelt. Anschließend wird der Müll in einem Container der USK entsorgt. Die Klever Umweltbetriebe stellen 25 Müllgreifer und einige Plastiksäcke zur Verfügung, um den Müll einzusammeln. Wer eine Müllzange besitzt, sollte diese unbedingt mitbringen.

Informiert wurden die Umweltbetriebe der Stadt Kleve, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Wald und Holz NRW, die Umweltbehörde des Kreises Kleve sowie der Naturschutzbund und das Naturschutzzentrum des Kreises Kleve. Sie alle haben ihr positives Votum abgegeben.

Treffpunkt ist am Parkplatz Klärwerk

Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Kläranlage. Wer die Möglichkeit hat, mit dem Fahrrad zu kommen, sollte das Auto zu Hause lassen. Von der Kläranlage geht es zu Fuß in Richtung der Landmarke von Christoph Wilmsen-Wiegmann. Dort beginnt die Sammlung.

