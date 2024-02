Polizeihubschrauber über Kleve: Junge wohlbehalten gefunden

Am Samstagabend war in Kleve ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hier ein Symboldbild.

Kleve Die Kreispolizei suchte am Samstagabend in Kleve ein vermisstes Kind mit einem Hubschrauber. Wo sie den Jungen unversehrt fand.

Mit Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei am Samstagabend, 10. Februar, einen zunächst vermissten Jungen wohlbehalten im Bereich des Klever Tichelparks gefunden. Das bestätigte die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kleve der NRZ auf Anfrage.

Um kurz nach 19 Uhr hatten Einsatzkräfte am Boden und per Hubschrauber aus der Luft nach dem Kind gesucht. Wenig später sei der Junge bereits aufgefunden worden, hieß es von der Leitstelle.

Auch in der Nacht auf Donnerstag, 8. Februar, sowie bereits am Donnerstag, 1. Februar, zuvor hatte die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers in Kleve vermisste Personen gesucht und jeweils unversehrt gefunden.

