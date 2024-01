RE 10: 6000 Bahnkunden fordern Schnellbus parallel zur Bahn

Der Bahnhof in Kleve.

Kreis Kleve Wegen der Probleme mit der Bahnlinie RE 10 fordern 6000 Unterzeichner Schnellbus als Zwischenlösung. Dann wird die Petition übergeben.

Fast 6000 Menschen haben mittlerweile eine Petition unterschrieben: Sie fordern von der Politik und der DB Netz AG, dass diese eine attraktive Alternative in Form einer Schnellbuslinie parallel zum Streckenverlauf des RE 10 anbieten. Immer noch fällt der Zug Richtung Düsseldorf ständig aus, bringt Leute auf dem Weg zur Arbeit und Schüler auf dem Weg zur Klever Schule in terminliche Schwiergkeiten. Bahnkunde Jannik Berbalk und Mitstreiter wollen nun die Petition offiziell übergeben.

Aktuell kann Berbalk erneut von Zugausfällen an den Weihnachtsfeiertage berichten. Wieder war das Stellwerk in Kevelaer defekt „und wieder kam es zu spontan eingerichteten Ersatzbussen, welche nicht einen, auch nicht zwei, sondern fast fünf Tage zwischen Kevelaer und Nieukerk eingesetzt werden mussten. Diese Situation hat sich in den vergangenen Wochen ständig wiederholt und wir sind es einfach leid, dass man Woche für Woche ein Glücksspiel mit den Kunden und Nutzern dieser Bahnlinie betreibt“, meldet Jannik Berbalk.

Verspätungen und Ausfälle trotz der hohen Millioneninvestition

Die aktuelle Bahnstrecke der Regionalbahn RE 10 von Kleve über Krefeld nach Düsseldorf sei trotz einer kürzlichen hohen Millioneninvestition in einem katastrophalen Zustand was die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit anbelangt. Die Unterzeichner hoffen auf eine Schnellbuslinie „bis die Probleme der Strecke ein für alle mal behoben worden sind“.

Im Laufe der Unterschriftesammlung zur Petition wurde deutlich: „Die Wut und die Frustration ist mehr als greifbar“, aber eben auch, dass die Bahnkunden damit nicht allein da stehen. Doch „die Geduld der Menschen mit dem RE 10 und dessen Zustand sind auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt“, so der Initiator.

Übergabe am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr in Weeze

Eigentlich hatte Berbalk die Petiiton bereits vor Weihnachten übergeben wollen, wurde jedoch „vom Feedback und von der Arbeit, welche diese Petition mit sich brachte, beinah erschlagen“, beschreibt er. Nun wurden Einladungen ausgesprochen, ein Ort zur öffentlchen Übergabe gefunden. Am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr wird die schriftliche Forderung im Bürgerhaus der Gemeinde Weeze öffentlich übergeben. Der Landrat des Kreises Kleve, Christoph Gerwers, als einer der Adressaten der Petition hat bereits fest zugesagt, ebenso Stefan Rouenhoff als gewählter Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve. Vertreter der Deutschen Bahn sowie der DB Netz AG sind angefragt.

Nach der öffentlichen Übergabe wird es für alle die Gelegenheit zum Austausch geben. Stehtische und einige Sitzplätze stehen bereit. Die Veranstalter bitten um Unterstützung durch eine kleine Spende.

