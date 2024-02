RE 10: FDP will Schnellbuslinie parallel zur Chaos-Strecke

Kreis Kleve Die FDP hat jetzt einen Antrag für eine X-Buslinie im Kreistag gestellt. So soll der Kreis Kleve die Verbindung stabiler machen.

Mehr als 6000 Menschen haben die Petition „Chaos beim RE10 stoppen – Mobilitätsgarantie endlich gewährleisten“ unterschrieben. Die FDP-Fraktion im Klever Kreistag nimmt nun eine Forderung daraus auf und beantragt zur Sitzung des Ausschusses für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung am 29. Februar, eine X-Bus-Line mit Haltepunkten parallel zum Niersexpress als Ergänzung zur unzuverlässigen linksrheinischen Bahnlinie zu prüfen. Die Kreisverwaltung soll darstellen, „wie eine solche Linie temporär oder auch permanent eingerichtet werden kann und welche Kosten dabei entstehen würden“.

Nach den Sanierungen gibt es keine Besserung

Die anhaltenden Ausfälle des Niersexpresses RE 10 sorgten für vehemente Kritik an der Deutschen Bahn und der Rhein-Ruhr-Bahn, so die FDP. „Pendlerinnen und Pendler haben zurecht kein Verständnis dafür, wenn der Bund mehr als 100 Millionen Euro in die Infrastruktur des Niersexpresses investiert und es nach fast einem Jahr nach Abschluss der Sanierungen zu keiner spürbaren Verbesserung kommt“, so die Freidemokraten.

X-Buslinie parallel zur Bahnstrecke

Aufgrund der hohen Ausfälle und der daraus resultierenden Unverlässlichkeit des Niersexpresses wurde eine Petition aufgesetzt, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben wurde und den Verantwortlichen bereits in Anwesenheit des Landrats übergeben wurde. Diese fordert unter anderem die Alternative zur Bahnstrecke in Form einer Schnellbusstrecke. „Um in diesem Sinne Mobilität im Kreis Kleve garantieren zu können, bitten wir zu prüfen, wie eine aktuell geplante oder gar eine noch zu planende X-Buslinie diesem Anliegen der Petenten gerecht werden kann. Aus Sicht der FDP Kreistagsfraktion kann diese Linie bei einer geeigneten Linienführung auch permanent eingerichtet werden, aber mindestens so lange bis es zu spürbaren Verbesserungen bei dem Niersexpress gekommen ist“, heißt es in dem Antrag.

