Rees: Haldern steht auf – für Demokratie und Vielfalt

Rees-Haldern In Haldern findet am Samstag, 17. Februar, eine Kundgebung auf dem Lindendorfplatz statt. Es soll ein Zeichen für Demokratie werden.

Haldern steht auf: für Demokratie und Vielfalt. Unter diesem Motto findet am Samstag, 17. Februar, um „fünf vor zwölf“ (11.55 Uhr) in Haldern auf dem Lindendorfplatz eine Kundgebung statt. Alle Halderner Bürger, Jung und Alt, sind eingeladen sich auf die Beine zu machen, das Mittagessen um eine Stunde nach hinten verschieben und ein Zeichen zu setzen für Demokratie und Vielfalt in unserem Dorf.

Hoffen auf viele Teilnehmer

Man hofft auf gutes Wetter und eine breite Unterstützung, so die Veranstalter. Eingeladen sind auch Bürger aus den Nachbardörfern. Gemeinsam will man ein Zeichen setzen.

