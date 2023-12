Feuerwehr Rettung in Uedem: Pferd fällt in zwei Meter tiefe Grube

Uedem Rettungsaktion der Feuerwehr Uedem: Ein Pferd war in eine zwei Meter tiefe Grube gefallen. So wurde das Tier aus der Notlage befreit.

Tierische Rettung in Uedem: Die Freiwillige Feuerwehr Uedem wurde am Montag, 18. Dezember, 19.08 Uhr, zur Läpperstraße gerufen. Ein Pferd war in eine zwei Meter tiefe Grube gefallen.





Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das Pferd bereits von der Besitzerin betreut und beruhigt. Die Kameraden bereiteten die technische Rettung vor und riefen einen Tierarzt zur Einsatzstelle.

Provisorische Treppe aus Heuballen

Aus Heuballen wurde eine provisorische Treppe gebaut, um das Pferd aus der Grube zu führen. Nach erfolgreicher Rettung wurde das Pferd an die Besitzerin und den Tierarzt übergeben.

