Rosenmontag in Kleve: Das sollten die Klever Narren wissen

Kleve Für den Rosenmontagszug und den Rathaussturm Kleve bittet die Stadt um die Einhaltung von Regeln. Das gilt für die närrische Zeit.

Anlässlich der karnevalistischen Aktivitäten in Kleve weist der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung auf Folgendes hin: Es wird darum gebeten, auf Glas am Rand des Zugweges, Rosenmontagszug am 12. Februar und Rathaussturm am 10. Februar – zu verzichten. Die Lautstärke auf den Wagen beim Rosenmontagszug soll auf einen normalen Bereich reduziert werden. Das Abbrennen und der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist nicht gestattet.

Das gilt für Kinder und Jugendliche

In Gaststätten, Verkaufsstellen oder in der Öffentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche weder abgegeben noch der Verzehr gestattet werden. Gleiches gilt für andere alkoholische Getränke an Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren. Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine sorgeberechtigte oder erziehungsberechtigte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer sorge- oder erziehungsberechtigten Person in der Zeit von 24 bis 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.

Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer sorge- oder erziehungsberechtigten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.

Rathaussturm am Samstag, 10. Februar

Der Rathaussturm findet auf dem Parkbereich Rathaus/ Kavarinerstraße statt. Ab 10.15 Uhr wird am Narrenbrunnen (Parkbereich Kleiner Markt) die Veranstaltung beginnen. Gegen 11.11 Uhr beginnt dort der Festumzug über Kleiner Markt, Propsteistraße, Hagsche Straße, Große Straße, Kavarinerstraße bis zum Vorplatz des Rathauses, wo dann der eigentliche Rathaussturm stattfindet.

Erwartet werden etwa 500 Personen, davon im Umzug etwa 300 Personen. Wegen der Auf- und Abbauarbeiten werden Teilflächen auf dem Rathausvorplatz gesperrt.

Rosenmontag am Montag, 12. Februar – der Zugweg

Der Rosenmontagszug beginnt wieder im Ortsteil Kellen, und zwar auf der Emmericher Straße, und endet auf der Hoffmannallee am Kreuzungsbereich Albersallee/ Königsallee/ Materborner Allee. Der Zug beginnt planmäßig um 12.11 Uhr. Das interne Vorbeifahren des Zuges, beginnend mit dem Spitzenfahrzeug, findet in der Zeit vom 11.30 bis 12.11 Uhr auf der Emmericher Straße, zwischen dem Postdeich und der Steinstraße statt. Die Aufstellung der Zugteilnehmer erfolgt ab 10 Uhr auf der Emmericher Straße, im Bereich zwischen der Kreuzung Steinstraße/ Lindenstraße und der Kreuzung Postdeich/ Wilhelmstraße. Der Zugweg verläuft über die Emmericher Straße, Wiesenstraße, Bensdorpstraße, Herzogstraße, Große Straße,Hagsche Straße und Hoffmannallee.

Verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich

Ab 10 Uhr werden wegen der Aufstellung des Zuges die nachfolgenden Straßen gesperrt: Emmericher Straße, im Bereich zwischen dem Klever Ring und dem Postdeich in beiden Fahrtrichtungen. Die Umleitung erfolgt über die Kreuzhofstraße. Die Emmericher Straße kann an den Kreuzungen überquert werden. Das Befahren der Emmericher Straße ist ab 10 Uhr nicht mehr zulässig. Die Anfahrt zum Parkplatz bei Aldi kann ab 10 Uhr nur über die Lindenstraße und über die Briener Straße/ Sonnenweg/ Steinstraße erfolgen.

Ab 12 Uhr – je nach Fußgängeraufkommen – werden die nachfolgenden Straßen für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt: Emmericher Straße (Klever Ring bis Wiesenstraße), Wiesenstraße, Bensdorpstraße, Bahnhofstraße (ab Bahnhofsplatz Fahrtrichtung Wiesenstraße), Hafenstraße (ab Kreisverkehr Ludwig-Jahn-Straße), Minoritenstraße (ab Deutsche Bank), Herzogstraße, Große Straße und Hagsche Straße

Das sind die Umleitungsstrecken

Während des Zeitraumes der Straßensperrungen in den vorgenannten Bereichen sind entsprechende Umleitungsstrecken über die Wilhelmstraße/ Kreuzhofstraße, Klever Ring, Uedemer Straße, Nassauerallee, Lindenallee und Gruftstraße eingerichtet. An den Hauptzufahrtsstraßen sind Hinweisschilder aufgestellt. Ab 13.30 Uhr – je nach Fußgängeraufkommen – werden die nachfolgenden Straßen für Fahrzeuge aller Art gesperrt: Hoffmannallee, Materborner Allee (Bereich zwischen der Albersallee/ Königsallee und der Kapellenstraße). Die Zufahrt zu den Supermärkten ist sichergestellt.

Wegen der Einrichtung der Umleitungsstrecke über die Lindenallee bleibt der Kreuzungsbereich Linde möglichst lange für den Kraftfahrzeugverkehr geöffnet. Während des Zeitraumes der Straßensperrung (und Sperrung des Kreuzungsbereichs Linde) verläuft die Umleitungsstrecke über den Klever Ring, Emmericher Straße, Kreuzhofstraße und Wilhelmstraße, sowie für den Kraftfahrzeugverkehr aus Fahrtrichtung Emmerich/ A 3 über den Oraniendeich, Nordtangente und Tweestrom. Entsprechende Hinweistafeln sind an den Hauptzufahrtstraßen aufgestellt.

Halteverbote – widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt

Aufgrund des Rosenmontagszuges sind im Bereich der Wilhelmstraße, der Kreuzhofstraße, der van-den-Bergh-Straße, der Emmericher Straße, der Bensdorpstraße, der Hagschen Straße und der Hoffmannallee Haltverbote eingerichtet. Sollten in den eingerichteten Haltverbotszonen oder innerhalb der Fußgängerzonen widerrechtlich Fahrzeuge abgestellt werden, so werden diese durch die Ordnungsbehörde auf Kosten des Halters abgeschleppt. Für die Bediensteten der Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Jugend- und Familie der Stadt Kleve besteht Rufbereitschaft. Diese sind über die Polizeiwache Kleve, Tel. 02821/50 40, zu erreichen.

