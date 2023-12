Urlaub Ryanair fliegt ab Weeze zum Sonderpreis klassische Ziele an

Weeze Ryanair gibt zeitlich begrenzt zehn Prozent Rabatt auf Ferienziele im Schnee und in der Sonne. So kommt man an die Tickets.

Ab sofort hat Ryanair einen zeitlich begrenzten Sitzplatzverkauf zu den beliebtesten Wintersonnenzielen Europas mit zehn Prozent Rabatt gestartet. Es gilt bis Freitag, den 22. Dezember, um Mitternacht. Mit über 400.000 ermäßigten Plätzen brauche man nicht mehr nur von weißen Weihnachten zu träumen, sondern könne die Wintersonne an einem Sandstrand ohne Menschenmassen genießen, wie beispielweise in Barcelona, Faro, Malaga, Malta und Paphos, wo die Sonne das ganze Jahr über scheint. So wirbt die Fluggesellschaft.

Der spezielle Rabatt von zehn Prozent gilt für ausgewählte Flüge zwischen dem 1. Januar und dem 31. März. Somit können Ryanair-Kunden ihr Jahr 2024 mit einem Hoch beginnen. Jade Kirwan, Head of Communications bei Ryanair, sagte: Ryanair freue sich sehr, „den Kunden die Möglichkeit zu geben, den kalten Nachweihnachtsmonaten Januar, Februar und März zu entkommen und stattdessen die wohlverdiente Wintersonne zu genießen“. Die Flüge sind buchbar auf ryanair.com.

