Schnee im Kreis Kleve: So ist die Lage auf den Straßen

Kreis Kleve In der Nacht zu Montag gab es im Kreis Kleve leichte Schneefälle, die den Tag über anhalten werden. Nicht überall wurde gestreut

In den frühen Morgenstunden hat es im Kreis Kleve etwas geschneit. Auch im Laufe des Tages soll es immer wieder leichten Schnee geben, der dann in Regen übergeht. Auf den Straßen im Kreis Kleve war es im frühen Berufsverkehr ruhig. „Wir haben vorbildliche Bürger im Kreis Kleve, wir haben noch keine Glatteisunfälle“, meldete die Polizei um 8.30 Uhr gegenüber der NRZ.

Wetter-Bauer Reyers teilt auf seiner Internetseite www.wetter-niederrhein.de mit, dass feuchte und kalte Luft vom Nordatlantik zu uns geführt wird. Und das heißt: nasskalt, mit Schauern, die Schnee oder Graupel bringen.

Nicht alles Radwege sind gestreut

Radfahrer sollten allerdings Obacht geben. Die Radewege an den Bundesstraßen wurden von Straßen.NRW nicht überall gestreut. So in Emmerich an der Auffahrt zur Rheinbrücke, wo es sehr glatt war.

In den angrenzenden Niederlanden gab es hingegen Verkehrschaos. Gegen 8 Uhr meldeten die Verkehrszentralen rund 900 Kilometer Stau. Für einen Montagmorgen seien 450 Kilometer Stau normal. Laut Informationen der Zeitung De Gelderlander liegen in Arnheim und Nimwegen „ein paar Zentimeter“ Schnee. Die Niederländer erwarten heute insgesamt eine fünf Zentimeter dicke Schneedecke.

Enorme Mengen Salz gestreut

Lange Staus gibt es in den Niederlanden auf der A12, A15 udn der A50. Nach Informationen von Rijkswaterstaat wurden seit Sonntagabend 4,6 Millionen Kilo Salz gegen die Straßenglätte gestreut.

