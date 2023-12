Schulradeln: Klever Gymnasium sind in NRW ganz vorne dabei

Kleve Das Konrad-Adenauer-Gymnasium und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sind auch im NRW-Vergleich Spitze. Dafür wurden sie ausgezeichnet.

Das Konrad-Adenauer-Gymnasium und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium aus Kleve belegten beim Stadtradeln kamen auch auf NRW-Niveau unter die ersten drei Plätze. Das KAG erreichte Platz 2 mit 119.009 Kilometer und das Stein-Gymnasium kam auf 118.703 Kilometer. An den Schulen nahmen 453 beziehungsweise 559 Schüler teil. Noch besser war nur das Pascal-Gymnasium der Stadt Grevenbroich mit 131.573,9 Kilometern.

Insgesamt sind in NRW über 11,5 Millionen Radkilometer zusammengekommen. Für die drei Gewinner gab es jetzt vom Landesverkehrsministerium Preise. Am 11. Dezember zeichnete Udo Sieverding, Abteilungsleiter „Mobilität der Zukunft, Radverkehr, ÖPNV“ die Schulen vor 100 Gästen im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln aus. „Eine frühzeitige Mobilitätserziehung trägt maßgeblich zu mehr Sicherheit im Verkehr bei. Die hohe Anzahl der Teilnehmenden zeigt, welche Potenziale gerade der Radverkehr bei Kindern und Jugendlichen als wesentlicher Beitrag zur Mobilitätswende in unseren Städten und Gemeinden bietet. Ihre Begeisterung zeigt aber auch, dass Radfahren ein Gewinnerthema ist“, sagte Sieverding.

NRW im landesweiten Vergleich auf Platz eins

Insgesamt haben sich 87.542 Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte an 1.493 Schulen am diesjährigen Landeswettbewerb „Schulradeln“ beteiligt, 20 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. In dem dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum sparten die Teilnehmenden gegenüber den gängigen Fortbewegungsarten im Alltag in Summe rund 1.900 Tonnen CO₂ ein. Damit ist NRW im deutschlandweiten Vergleich das Bundesland mit den meisten teilnehmenden Schulen, Radelnden und auch der größten Menge an eingespartem CO₂. Ihre tatsächliche Platzierung erfuhren die eingeladenen Teamvertreter erst auf der Veranstaltung.

Meter machen fürs Klima

Das Prinzip des „Schulradeln” ist simpel: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte einer Schule sammeln gefahrene Radkilometer entweder individuell oder als Klassenverband für das Schulteam. Alle gefahrenen Kilometer zählen, egal ob Schulweg oder Freizeit. Die Grund- und weiterführenden Schulen radelten in diesem Jahr um Preise für die meisten gefahrenen Kilometer und das größte Team. Für weiterführende Schulen gab es außerdem einen Kreativwettbewerb um das beste Fahrradprojekt. Die Erstplatzierten erhalten 1.000 Euro, die Zweitplatzierten 750 Euro und die Drittplatzierten 500 Euro.

„Schulradeln“ ist angelehnt an das jährliche „Stadtradeln“ des Netzwerks Klima-Bündnis und ein wichtiger Baustein der kommunalen Mobilitätswende. Unter dem Motto „Macht Meter fürs Klima!“ geht es sowohl um die Mobilitätsförderung bei Kindern als auch um die Radverkehrsförderung insgesamt. So können Erwachsene im Wettbewerb eine Vorbildrolle einnehmen und sind explizit eingeladen, mitzumachen.

Teil der nachhaltigen Mobilitätsförderung

Koordiniert wird das „Schulradeln” in NRW von der Geschäftsstelle des Zukunftsnetzes Mobilität NRW, dem landesweiten Netzwerk zum Aufbau von Kommunalem Mobilitätsmanagement in Städten, Kreisen und Gemeinden. 318 Kommunen in NRW sind bereits Mitglied.

