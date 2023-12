Schulsozialarbeit: Kleves Kämmerer überrascht den Rat

Kleve Die Diskussion um Stellen für Schulsozialarbeit in Kleve ziehen sich seit Wochen. Jetzt überraschte der Kämmerer den Rat.

Die Klever Schulleiter hatten es bestätigt: Es besteht großer Bedarf an Schulsozialarbeitern. Überraschend hat Kämmerer Klaus Keysers jetzt dem Rat eröffnet, dass er sofort 160.000 Euro noch in den Haushalt für 2024 aufnehmen will, mit denen mutmaßlich zwei Stellen mehr für Schulsozialarbeit (bisher 13 Stellen) finanziert werden sollen. Die Stellen werden bei sozialen Trägern bestellt und stundenweise anteilig auf die Schulen in Kleve verteilt.

Im Schulausschuss noch hatte der Kämmerer gebeten, dieses Thema bis zu Mitte nächsten Jahres aufzuschieben (wie berichtet). Aber jetzt bereits wurden jene Zahlen intern bekannt, die eine soziale Einstufung der Schulen, den sogenannten Schulsozialindex angeben. Offiziell werden sie erst am Montag, 18. Dezember, den Kommunen mitgeteilt. Aber schon jetzt ist ein errechneter Mehrbedarf von 1,75 Stellen klar.

Die letzten Daten aus dem Schulsozialindex der Landesregierung stammten aus dem Jahr 2018/19. Von nun an wird das auch wegen der gestiegenen Flüchtlingszahlen jährlich aktualisiert.

