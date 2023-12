Shanty Chor Grieth: Männerstimmen ließen Herzen erweichen

Kalkar-Grieth Der Shanty Chor Grieth sang in einer vollen Kirche sein stimmungsvolles Adventskonzert. Darum lief im Dörfchen Grieth bald nichts mehr.

In der Weihnachtszeit darf es ruhig ein wenig sentimental zugehen. Über 30 gestandene Männer des Shanty Chors Grieth sorgten am Sonntagnachmittag in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche St. Peter und Paul in Kalkar-Grieth für eine festliche Stimmung. Die Hanseaten feierten „Advent auf hoher See“ - und viele Zuhörer wollen sich für anderthalb Stunden verzaubern lassen.

Ave Maria der Meere

Die Sträßchen in Grieth waren um 17 Uhr bis auf die letzte Lücke zugeparkt und auch auf dem Schotterparkplatz am Rhein war kein Stellplatz mehr zu finden. Es war eine Menge los in dem kleinen Fischerdörfchen am Rhein. Gut eine Stunde vor Konzertbeginn um 17 Uhr saßen bereits viele Zuhörer in den Kirchbänken, um sich einen Sitzplatz zu ergattern.

Die Hanseaten Grieth luden zum Weihnachtskonzert. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Mit Liedern wie „Ave Maria der Meere“ oder „Wiehnacht an de Waterkant“ trafen die Sänger den Geschmack des Publikums. Auch „Weihnacht auf hoher See“und „Noch drei Meilen bis Weihnacht“ stimmte auf die besinnliche Adventszeit ein. Die musikalische Leitung des Nachmittags hatte Dirigentin Lilli Kostiw. Und passend unterstützt wurde der Shanty Chor von den Akkordeon-Spielern Wim van Haaren, Josef Coenen und Reinhold Neumann.

Trompetensoli von Reinhold Neumann

In der Pause spiele Neumann zwei schöne Trompetensoli: „Halleluja“ von Leonard Cohen und ein Weihnachtslieder-Potpourri. Beeindruckend war auch das Klavierspiel von Paulina Rapp, die von Wladimir Sorokin „Der Schneesturm“ spielte.

Nach anderthalb Stunden freuten sich Moderator Johannes Reinders und die Shanty-Sänger über stehende Ovationen. Übrigens: Der Shanty Chor Grieth freut sich über jeden neuen Sänger. Wer Kontakt aufnehmen möchte, der meldet sich beim zweiten Vorsitzenden Paul Michels unter 02821/6401 oder per E-Mail: paul_michels@gmx.de.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Vom-Stein-Gymnasium soll ausgebaut werden

Kreis Kleve: Diese Maßnahmen sollen den RE 10 zuverlässiger machen

Goch/Kleve: Franz Bienen – der Nikolaus vom Riswicker Bauernmarkt

Goch: Das Bürgerbegehren zur Gundschule ist zulässig

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland