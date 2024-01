Unternehmer So investiert Bedburg-Hau in Gewerbegebiete und Wohnungsbau

Kreis Kleve / Bedburg-Hau Beim Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve erfuhren die Gäste Entwicklungen aus Bedburg-Hau und aus dem Kreis.

Volles Haus im Restaurant Post Moyland: Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer waren der Einladung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zum gemeinsamen Frühstück gefolgt. Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders berichtete, dass die Einwohnerzahl der Gemeinde in den vergangenen vier Jahren von rund 13.000 auf aktuell 13.400 Bürger angestiegen sei. Dies sei unter anderem der Fertigstellung des Baugebietes Ziegelhütte II zu verdanken, in dem 64 Einfamilien- und 16 Mehrfamilienhäuser entstanden. Finanziell investierte die Gemeinde in das Feuerwehrgerätehaus in Huisberden rund 1,4 Millionen Euro und in die Mehrzweckhalle Till mit 750.000 Euro Baukosten. Der Weihnachtsmarkt Schloss Moyland habe nach der Corona-Pause mit 34.400 Besuchern im Jahr 2022 und 38.200 Besuchern im vergangenen Jahr sehr guten Zuspruch erfahren.

Weiterer Wohnbau in Qualburg und Hasselt

Künftig werde die Gemeinde vor allem auch die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen vorantreiben, so der Bürgermeister. An der Querallee soll ein rund sechs Hektar großes Gewerbegebiet und in Hau-Süd ein rund acht Hektar umfassendes Gewerbegebiet entstehen. Weitere Wohnbauflächen sollen mittelfristig in Qualburg (zwölf Wohneinheiten) und in Hasselt (24 Wohneinheiten) auf den Markt gebracht werden. Außerdem wolle die Gemeinde unter anderem in den Ausbau des Offenen-Ganztag-Bereichs an der Grundschule Schneppenbaum, in den Neubau der Grundschule Hau, in die Sanierung des Hallenbads und in eine neue Halle für den Bauhof investieren.

Geschäftsführerin Brigitte Jansen stellte den Gästen die Aktivitäten der Kreis-Wirtschaftsförderung vor und bot Unterstützung, Information oder Kontakt zur Hochschule Rhein-Waal an. Sie appellierte an die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Zuversicht nicht zu verlieren, auch wenn die Herausforderungen, wie beispielsweise der Fachkräftemangel, zurzeit groß seien.

Hochschule kann regionale Unternehmen verstärken

Als Hauptredner gab Landrat Christoph Gerwers unter dem Titel „Da steckt der Landrat dahinter“ Einblicke in seinen Arbeitsalltag und in die Aufgaben der Kreisverwaltung. Die Digitalisierung werde vorangetrieben. 269 verschiedene Anträgen können bereits online gestellt werden. Er sicherte gemeinsam mit Politik und Verwaltung Engagement zu für gute hausärztliche und stationäre Versorgung im Kreis Kleve, Mobilitäts- und Energiewende, Klimaschutz und Investitionen in die Bildung, etwa durch umfangreiche Baumaßnahmen an den Berufskollegs. Leider sei die Unzuverlässigkeit der Bahnlinie RE 10 Niersexpress ein „unerträglicher Zustand“.

Prof. Dr. Peter Kisters, Vizepräsident für Forschung, Innovation und Wissenstransfer der Hochschule Rhein-Waal, berichtete über das Projekt „TransRegINT – Transformation der Region Niederrhein – Innovation, Nachhaltigkeit, Teilhabe“, mit zehn Millionen Euro gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Kisters warb: „Wir wollen unsere Studierenden in Ihre Firmen bringen“, und den Fachkräftebedarf perspektivisch verstärken. Die Hochschule Rhein-Waal wolle „Brückenbauer“ für die Region sein.

