Natur Stadt Goch kündigt eine Baumfällung in der Innenstadt an

Goch In der Gocher Innenstadt muss ein großer Bergahorn gefällt werden, teilt die Stadt mit. Wo er bisher steht und warum er fallen muss.

In Goch am Klosterplatz muss ein etwa zwölf Meter hoher Baum gefällt werden. Der Bergahorn steht neben dem Tertiarinnenkloster. Seine Wurzeln drücken gegen die Stützwand an der Niers. Dies führt bereits zu sichtbaren Schäden, so ein Statiker. Die Fällarbeiten werden kurzfristig ausgeführt. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.

