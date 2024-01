Sternsinger Kleve: Fast 6000 Euro für notleidende Kinder

Kleve Sternsinger der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt sammelten für notleidende Kinder weltweit. Hier kann noch gespendet werden.

Am ersten Januarwochenende haben zwar nicht viele, aber dafür sehr motivierte Kinder und Erwachsene dafür gesorgt, dass der Segen Gottes in viele Einrichtungen und an Gottesdienstbesucher der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt verteilt und Geld für notleidende Kinder in Indonesien und weltweit gesammelt werden konnte. Das vorläufige Ergebnis der Sammlung beträgt 5694,25 Euro.

Noch bis zum 15. Februar kann gespendet werden: persönlich im Pfarrbüro, als Überweisung auf das Pfarramtskonto der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt bei der Sparkasse Rhein-Maas mit der IBAN DE63 3245 0000 0005 4948 51 (Verwendungszweck „Sternsinger 2024“).

