Sternsingeraktionen in Kranenburg, Niel, Wyler erfolgreich

Kranenburg 56 Sternsinger liefen durch Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich. So viele Spenden kamen für Argentinien und Burundi zusammen.

56 Kinder und Jugendliche haben am in Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich an der bundesweit größten Hilfsaktion „von Kindern für Kinder“ teilgenommen. Als heilige drei Könige verkleidet, haben sie sich am Samstag nach den Aussendungsgottesdiensten in Kleingruppen auf den Weg gemacht, um den Menschen mit einem Segenszettel den Segen für das neue Jahr 2024 zu wünschen, Spenden für das jeweilige Sternsingerprojekte zu sammeln und sich über Süßigkeiten zu freuen.

Das Spendenergebnis in Höhe von 5899,31 Euro teilt sich wie folgt auf: Von den 3529,04 Euro, die in Kranenburg für den Basisgesundheitsdienst in der argentinischen Partnergemeinde Matará gespendet wurden, haben die 23 Sternsinger bei ihren Besuchen an den Haustüren 2650,09 Euro gesammelt. Hinzu kommen 165,30 Euro aus zwei Gottesdiensten und 713,65 Euro vom Dreikönigskonzert.

Weitere Spenden auch für behinderte Kinder

In Niel waren 13 Sternsinger unterwegs und in Zyfflich 9. Foto: St. Peter und Paul Kranenburg / Kleve

Für behinderte Kinder in Burundi wurden 2370,27 Euro gespendet – davon sammelten die elf Sternsinger in Wyler 972,92 Euro an den Haustüren und 38,02 € in der Vorabendmesse in Wyler. Die 13 Sternsinger in Niel erbaten 763,33 Euro die neun Sternsinger in Zyfflich 546,81 Euro an den Türen. Hinzu kommen 49,19 Euro aus der Wort-Gottes-Feier zum Abschluss der Sternsingeraktion in Zyfflich.

Dechant Christoph Scholten dankt allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für ihren großartigen Einsatz und den Menschen für Ihre großzügige Spendenbereitschaft. Weitere Segenszettel liegen in den Pfarrkirchen und im Pfarrbüro zum Mitnehmen bereit.

