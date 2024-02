Street Food Frühling Goch: Schlemmen auf dem Marktplatz

Goch Im März locken kulinarische Köstlichkeiten zum Street Food Frühling nach Goch. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel lohnt sich.

Am ersten Märzwochenende darf auf dem Gocher Marktplatz wieder nach Herzenslust geschlemmt werden. Am Samstag, 2. März, von 12 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 3. März, von 12 bis 18 Uhr, öffnen die Stände, Buden und Trucks des Gocher Street Food Frühlings mit ihren köstlichen Angeboten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Spezialitäten aus aller Welt zu entdecken.

Gewinnspiel bei Facebook und Instagram

Noch bis zum 26. Februar läuft das Street Food Frühling – Gewinnspiel bei Facebook und Instagram. Wer den zugehörigen Post bei „Goch erleben“ liked, hat die Chance auf Verzehrgutscheine in Höhe von zehn Euro pro Gewinner. Und es lohnt sich teilzunehmen, denn das Speiseangebot ist wieder besonders. Nicht nur Fleischliebhaber kommen mit zartem Pulled Pork und saftigen Spareribs aus dem Smoker auf ihre Kosten. Auch Freunde der vegetarischen und veganen Küche werden auf dem Gocher Street Food Frühling fündig, etwa beim Schwabenlädle, dessen regionale Spezialitäten ganz ohne tierische Zutaten auskommen. Auch alle Naschkatzen dürfen sich auf süße Verführungen freuen, zum Beispiel auf knusprige Churros, cremiges Eis oder frische Bubble Waffles. Mit Cocktails, Bier, Wein und Softdrinks wird es zudem eine große Auswahl an Getränken geben.

Live-Musik auf dem Marktplatz und verkaufsoffener Sonntag

Der Gocher Street Food Frühling ist eine Veranstaltung des Gocher Stadtmarketing. Partner ist PS Veranstaltungstechnik. Besucher dürfen sich an beiden Veranstaltungstagen über musikalische Untermalung auf der Bühne von DJ Shorty freuen. Am Samstag spielt zudem die Band Mr. Wally und am Sonntag wird Horst Krefelder auf der Bühne stehen.

Der Sonntag ist in der Zeit von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, sodass sich vor oder nach einer Stärkung auf dem Marktplatz ein gemütlicher Einkaufsbummel durch die Gocher Innenstadt anbietet, unter anderem bei den Mitgliedsgeschäften des Gocher Werberings, der auch in diesem Jahr ein Partner des Street Food Frühlings ist.

