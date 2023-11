Suchspiel in Kleve: Krippenrallye führt durch die Innenstadt

Kleve Zum Start des Klever Weihnachtsmarktes am 1. Dezember startet auch die Krippenrallye für Groß und Klein. So lange läuft die Aktion.

Passend zur Ankunft vom Nikolaus und zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes startet am 1. Dezember auch die Klever Krippenrallye. Bis zum 7. Januar lockt sie Familien oder Einzelpersonen zu einem spannenden Bummel durch die Innenstadt.

Speziell für dieses Suchspiel wurden wie im letzten Jahr einige internationale Krippen aus der üppigen Sammlung des Museumspark Orientalis zur Verfügung gestellt. In den 14 Schaufenstern in der Klever Innenstadt sind insgesamt 19 kleinere Krippenexemplare und je ein Buchstabe versteckt. Wer alle 19 Buchstaben notiert und zum richtigen Lösungswort zusammensetzt, kann an der Verlosung teilnehmen und hat damit die Chance, eine bunte Geschenktüte mit ausgesuchten Waren aus den teilnehmenden Geschäften zu gewinnen.

Start am Ende der Kavarinerstraße

Am besten startet man dieses Mal am Ende der Kavarinerstraße, Höhe Koekkoeksplatz. Mit einem Abstecher in die Gasthausstraße geht es dann weiter durch die Fußgängerzone bis in die Neue Mitte und in die Hagsche Straße, wo in zwei Geschäften sogar mehrere Krippen bzw. Buchstaben in den Schaufenstern entdeckt werden müssen.

Es müssen Krippen bzw. Buchstaben in den Schaufenstern entdeckt werden. Foto: Stadt Kleve

„Wir freuen uns sehr, dass die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Museumspark Orientalis auch dieses Jahr weiterfortgeführt wird“ sagen Kristina Janßen und Mina van Lutterveld von der WTM einhellig.

Teilnahmekarten mit weitere Informationen gibt es in den teilnehmenden Geschäften oder über den QR Code oder per Download unter: www.kleve.de/wirtschaft-tourismus/tourismus-geniessen/veranstaltungen/klever-krippenrallye. Teilnehmende Geschäfte: Finest Tobacco & More Deluxe, Tourist-Info Kleve, Trés Chig Studio, Finest Tobacco & More, Gasthaus, Games & More, Betty Barclay, Tobacco & More, Flowers & More, Playmore Fantasy, Deco Center Neue Mitte, Buchhandlung Hintzen, Deko & More, Sparkasse Rhein-Maas.

