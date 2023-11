Theater Uedem: Gruppe Rückenwind spielt „Senioren-Roulette“

Uedem Die Komödie „Senioren-Roulette“ von Jennifer Hülser wird von der Gruppe Rückenwind im Bürgerhaus Uedem aufgeführt. Hier gibt es Karten.

Am Wochenende des ersten Advents, 2. Dezember, führt die Gruppe Rückenwind aus Uedem ein neues Theaterstück auf. In diesem Jahr eine Komödie von Jennifer Hülser: „Senioren-Roulette“.

Darum geht es: Hetti, Wigald und Else wohnen gemeinsam im Seniorenheim „La Paloma“. Da ihnen das Programm der Beschäftigungstherapeutin Ella zu eintönig ist, gehen sie jeden Mittwochabend mit Billigung der verständnisvollen Altenpflegerin Iris ins Spielcasino. Allerdings darf der strenge Pfleger Jörn, der gerne mal mit Schlafpillen nachhilft, nichts davon wissen. Doch an diesen Abend ist alles anders. Hetti und Wigald haben beim Roulette einen Lauf, kommen mit einem Haufen Geld aber ohne Else viel zu spät nach Hause und die Ganoven Robert und Fiete fordern mit Waffengewalt ihr verlorenes Geld wieder zurück. Derweil entdeckt Wilhelm, von Tochter Anuschka vorübergehend im Heim nur „geparkt“, seine alte Liebe neu und auch in der Küche wirbelt mit Maria ein frischer Wind, der den Senioren wieder Appetit aufs Leben macht.

Vier neue Darsteller kommen zum Einsatz

Seit den Sommerferien proben die Aktiven der Uedemer Theatergruppe Rückenwind ihr neues Stück. Nach dreijähriger Corona-Pause ist es ihnen gelungen, zum Neustart vier neue junge Darstellerinnen zu gewinnen, die schon in diesem Theaterprojekt zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Besuch bei Pro Dogbo in Afrika – fröhliche Videos

Kalkar: Der Verein der Freunde Kalkars präsentiert im Museum und in St. Nicolai das Dorf Niedermörmter

Goch: Freudenberger Möbel für Deutsche Sporthochschule Köln

Goch: Prinzentreffen mit Willi Girmes – Tickets sind knapp

Gespielt wird am Samstag, 2. Dezember um 19.30 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember um 15.30 Uhr im Bürgerhaus Uedem. Karten zum Preis von acht Euro sind im Vorverkauf bei Geschenke Binn und an der Abendkasse erhältlich. Mit dem Erlös geben die Aktiven gemeinnützigen Uedemer Gruppen oder Vereinen, die es gebrauchen können, etwas finanziellen Rückenwind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland