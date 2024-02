Tiergarten Kleve: 1100 Gäste sahen die China Lights Premiere

Kleve Das China Lights Fest im Tiergarten Kleve ist eröffnet. 1100 Premiere-Gäste waren bezaubert. Was man in den nächsten Wochen sieht.

Zum chinesischen Neujahrsfest im Jahr des Drachen feierten die China Lights ihre Premiere im Tiergarten Kleve. Über 1100 Gäste kamen am ersten Abend, um das neue Highlight im Familienzoo am Niederrhein live zu erleben. Die Premierengäste konnten sich auf eine Reise in eine andere Welt freuen: Tausende LEDs sorgen auch für die nächsten Wochen für eine magische Abendstimmung im Tiergarten Kleve und machen so den Zoobesuch im Winter zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Resonanz der Premierengäste: „Unglaublich schön.“

Abends eine andere Welt der Tiere

China Lights präsentieren bis 30. März täglich von 18 bis 21 Uhr leuchtende Tiere, mystische Wesen und spektakuläre Drachen. Mit zahlreichen besonderen Effekten und dem ausgeleuchteten Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz ist China Lights das Event für die ganze Familie und, wenn man der Meinung eines Premierengastes glaubt, „ein Highlight für Kleve“. Über einen Monat hat es gedauert, alle Lichtinstallationen aufzubauen. Eines der Highlights ist der über 30 Meter lange Riesendrache, für dessen 350 kg-schweren Kopf eigens ein Kran zum Aufbau benötigt wurde.

Tiergartenleiter Martin Polotzek freut sich über die gelungene Premiere: „Es ist toll zu sehen, wie begeistert unsere Gäste von China Lights sind! Ich hoffe, dass auch in den kommenden Wochen der Zuspruch weiterhin so gut ist und wir ab sofort nun auch jeden Abend Menschen für die bunte, faszinierende Welt der Tiere begeistern können. Und damit man möglichst schnell und ohne lange Warteschlange China Lights erleben kann, empfehle ich jedem Gast, sich bereits vorab in unserem neuen Onlineshop eines der begehrten Tickets zu sichern.“

Die Preise

Die tagesgebundenen Tickets sind sowohl vor Ort an der Tiergartenkasse als auch im neuen Onlineshop unter tiergarten-kleve.ticketfritz.de erhältlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder bis einschließlich 13 Jahre nur 9,50 Euro. Hunde sind bei China Lights nicht erlaubt. JahreskartenbesitzerInnen erhalten 15 Prozent Rabatt auf ihr China Lights Ticket (ausschließlich vor Ort buchbar). Außerdem ist auch an jedem China-Lights-Abend eine eigene Abendkasse geöffnet, sodass man auch spontan das neue Lichterevent besuchen kann.

„Solch ein großes, einzigartiges Event ist nicht ohne das Engagement unserer MitarbeiterInnen und vieler anderer HelferInnen möglich. Daher danke ich allen, die zum Gelingen der China Lights beigetragen haben und auch in den kommenden Wochen noch beitragen werden: Unseren TiergartenmitarbeiterInnen, den chinesischen Laternenkünstlern und KollegInnen, unseren ehrenamtlichen HelferInnen, den KollegInnen vom BBZ und den KollegInnen am Imbiss, die jeden Abend dafür sorgen, dass man bei China Lights auch kulinarisch bestens versorgt wird“, so Polotzek.

„Außerdem gilt mein besonderer Dank unseren zahlreichen Sponsoren und Partnern, ohne die eine solche Großveranstaltung wie China Lights nicht möglich gewesen wäre.“ Unterstützt wird China Lights Kleve von den Hauptsponsoren Niederrhein Tourismus, Tichelpark Kleve, Clivia, NRZ, Sparkasse Rhein-Maas, Niederrhein Nachrichten und Antenne Niederrhein sowie von den Sponsoren Stadtwerke Kleve, Games & More, Tobacco & More, Möbel Kleinmanns, Schult Elektrotechnik und Elektro Schmitz/Stelzig Elektrotechnik.

Die Anreise

Den Gästen wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (SB 58, RE 10) anzureisen oder bei einer Anfahrt mit dem Auto auf den Parkplatz an der Gesamtschule am Forstgarten oder einen der zahlreichen öffentlichen Parkplätze in Kleve (z.B. Wasserburgallee, Minoritenparkplatz) auszuweichen. Zudem kann man mit einem Onlineticket die Warteschlange an der Abendkasse umgehen und direkt die China Lights besuchen.

Aber auch abseits der China Lights ist der Tiergarten Kleve derzeit täglich von 9-17 Uhr geöffnet. BesucherInnen können sich auf über 300 lebende Tiere freuen und auf den neuen Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz, der als einer der schönsten Spielplätze am Niederrhein gilt. Außerdem warten zahlreiche Jungtiere wie bei Lama, Coburger Fuchsschafen oder den Jakobschafen sowie dreimal täglich stattfindende Schaufütterungen auf die Gäste. Weitere Informationen unter www.tiergarten-kleve.de.

