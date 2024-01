Tiergarten Kleve: Besucherrekord und ab März Neuigkeiten

Es gab wieder einen sechsstelligen Besucherrekord im Tiergarten Kleve. Worauf der Leiter den Erfolg zurückführt und was er plant.

139.489 BesucherInnen konnte der Tiergarten Kleve im vergangenen Jahr begrüßen, das sind so viele wie noch nie. Zum zweiten Mal in Folge konnte der Tiergarten einen neuen Besucherrekord aufstellen: 2022freue man sich über 129.929 Gäste, nun über noch rund 10.000 BesucherInnen mehr.

„Die knapp 140.000 Gäste in 2023 sind ein großartiges Ergebnis für uns“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Lagen die Besucherzahlen vor der Coronapandemie bei durchschnittlich rund 80.000 Gästen jährlich, können wir uns nun zum zweiten Mal in Folge über einen neuen Allzeitrekord bei unseren Besucherzahlen freuen. Dies ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt, dass wir mit unseren Veränderungen im Sinne des Masterplans Tiergarten Kleve 20+ auf dem richtigen Weg sind.“

Auch eine neue Affenanlage für Zwergseidenäffchen

Zwergseidenäffchen sind seit 2023 neu im Tiergarten Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

So konnten sich die Gäste des Tiergartens 2023 auf zahlreiche Neuheiten wie das Reich der Roten Pandas, den Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz, die neue Affenanlage für Zwergseidenäffchen und Zweifarbtamarine, das Kükenhaus sowie die neue Baumstachler- und Stinktieranlage freuen. „Die zahlreichen Neuheiten sowie unsere immer stärker werdende Öffentlichkeitsarbeit sorgten dafür, dass wir trotz der schwierigen Wetterverhältnisse mit einem sehr nassen März, verregneten Sommerferien sowie dem Dauerregen im November und Dezember unsere Besucherzahlen doch noch steigern konnten“, so Polotzek.

139.489 Gäste plus 884 Hunde kamen

Im Jahr 2023 eröffnete die neue Anlage für Baumstachler und Stinktiere im Tiergarten Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

Insgesamt 139.489 Gäste plus 884 Hunde strömten im Jahr 2023 in den Zoo an der Tiergartenstraße, womit er seine Stellung als beliebteste Freizeiteinrichtung weiter ausbaut. „Mein besonderer Dank gilt unserem hochmotivierten Team von mittlerweile 33 MitarbeiterInnen, die jeden Tag alles dafür geben, den Tiergarten Kleve zum Tiergarten von morgen zu gestalten“, so Polotzek.

„Außerdem möchte ich mich natürlich bei unseren zahlreichen BesucherInnen für Ihren anhaltenden Zuspruch bedanken. Auch allen Sponsoren und SpenderInnen, die unsere Arbeit finanziell unterstützen, bin ich zu Dank verpflichtet, ebenso wie der Stadt Kleve, die unsere Betriebskosten mit einem steigenden Beitrag unterstützt und eine finanzielle Unterstützung zur neuen Trampeltieranlage zugesichert hat.“

Das kommt im März

Der neue Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz ist seit 2023 eine der Besucherattraktionen im Tiergarten Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

Bereits im März soll die neue begehbare Präriehundanlage eröffnen. Mit Jungtieren bei Lisztaffen, Lama und Alpaka gibt es auch derzeit schon tierisch viel zu sehen. Und gleich mehrere neue Tierarten sollen im Laufe des Jahres Einzug in den Familienzoo am Niederrhein erhalten. Es bleibt also spannend im Tiergarten Kleve, der auch im Winter täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Weitere Informationen unter www.tiergarten-kleve.de.

