Tiergarten Kleve: Das erwartet die Besucher bei China Lights

Kleve Das Lichterfestival China Lights bringt erstmals eine besondere Atmosphäre in den Tiergarten Kleve. Wie teuer die Sondertickets sind.

Anlässlich des 65. Jubiläumsjahres des Tiergartens Kleve präsentiert der Familienzoo vom 10. Februar bis zum 30. März jeweils abends erstmals das berühmte China-Lights-Event in Kleve. Tausende LEDs bringen zahlreiche faszinierende chinesische Laternen zum Leuchten und sorgen so für ein ganz besonderes Flair, wie Tiergartenleiter Martin Polotzek berichtet: „In anderen Zoos wie beispielsweise Halle oder Köln ist China Lights bereits seit Jahren ein fest etablierter Bestandteil der Wintersaison und begeistert jährlich hunderttausende Menschen in Deutschland. Daher freue ich mich sehr, dass wir nun auch in diesem Jahr erstmalig das renommierte Lichterfestival unseren Gästen präsentieren dürfen.“ Dann könne man den Tiergarten in anderem Glanz erleben und sich von der besonderen Atmosphäre begeistern lassen.

Leuchtende Flamingos: China Lights sorgt für neue Lichteffekte im Tiergarten Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

Die China Lights sind vom 10. Februar bis 30. März täglich von 18 bis 21 Uhr im Tiergarten Kleve zu erleben. Da dieses Event außerhalb der normalen Öffnungszeiten stattfindet, gelten die eigenen China-Lights-Preise von 15 Euro pro Erwachsenem und 9,50 Euro pro Kind. Hunde sind bei China Lights nicht gestattet. Der Online-Vorverkauf ist ab sofort unter tiergarten-kleve.ticketfritz.de gestartet.

Neuer Onlineshop ist gestartet

„Erstmals für China Lights ist unser neuer Onlineshop gestartet“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Ab sofort kann man sich online die begehrten Tickets für China Lights sichern. Ab Mitte März sollen dann auch die normalen Tages- und Jahreskarten für den regulären Tiergartenbesuch sowie Gutscheine online erhältlich sein.“

Am Rundweg wird es auch ein mystisches Areal mit Drachen geben. Foto: Tiergarten Kleve

Bei China Lights Kleve werden die Besucherinnen und Besucher in eine andere Welt entführt und erleben den Tiergarten Kleve abends in neuem Glanz. Beginnend mit zahlreichen leuchtenden Tieren wie beispielsweise dem Roten Panda, Pfau, Zebra und Flamingo wird es im Laufe des Rundwegs auch ein mystisches Areal mit Drachen geben. Als Highlight warten ein über 20 Meter langer Riesendrache und beleuchtete chinesische Sternzeichen auf die Gäste. Durch die spezielle Ausleuchtung des Playmore-Fantasy-Abenteuerspielplatzes sei China Lights Kleve ein Winterevent für die ganze Familie, so der Tiergarten.

Tiere werden durch Lichter nicht gestört

Doch wie reagieren die Tiere auf die chinesischen Lichter? „Die Erfahrungen aus anderen Zoos zeigen, dass die Tiere durch die Lichtinstallationen nicht gestört werden“, so Polotzek. „Die besonders empfindlichen Tiere werden bei der eigenen China-Lights-Route ausgeklammert und die anderen Tiere dürfen sich jederzeit aussuchen, ob sie sich abends in den geschützten Innenbereichen aufhalten oder die Außenanlagen aufsuchen.“

Das Lichterfestival China Lights wird unter anderem auch in den Zoos in Halle und Köln gefeiert. Foto: Tiergarten Kleve

Weitere Informationen gibt es online auf tiergarten-kleve.de/china-lights.

Der Tiergarten Kleve ist auch im Winter abseits der China-Lights-Veranstaltung täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Jungtiere wie Lama, Alpaka und Lisztaffe freuen und bereits die ersten chinesischen Laternen bei Tageslicht bewundern. Weitere Informationen stehen unter tiergarten-kleve.de.

Auch Zebras werden angeleuchtet. Foto: Tiergarten Kleve

