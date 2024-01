Tiergarten Kleve zählt seine Einwohner – so viele sind es

Kleve Der Tiergarten Kleve macht Inventur. So viele Tiere leben hier. Welche Publikumslieblinge starben und welche Arten neu hinzu kommen.

Nach dem Jahreswechsel mit Beginn des neuen Jahres steht viel Arbeit für Biologin Judith Schindler, die TierpflegerInnen des Tiergartens Kleve und Tiergartenleiter Martin Polotzek an: Jedes Tier möchte gezählt und jeder Bestand überprüft werden. Von A bis Z, ob Alpaka oder Zweifarbtamarin – jedes Tier erhält im Tiergarten Kleve neben einem individuellen Namen auch eine Bestandsnummer und kann so in langen Listen eingetragen werden.

Infos zu Herkunft, Krankengeschichte und Eltern

Eine weitere neue Tierart des Jahres 2023 im Tiergarten Kleve sind Zwergseidenäffchen. Foto: Tiergarten Kleve

„Diese Listen mögen unromantisch klingen, doch nur so können wir unseren Bestand verfolgen und auch wichtige Informationen zu den Tieren sortieren“, so Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Neben Alter und Geschlecht liefern die Listen auch Informationen zu der Herkunft, der Krankengeschichte und zu den Elterntieren bzw. den Nachkommen. Wie auch in vielen anderen Branchen üblich, nehmen wir den Jahreswechsel zum Anlass, um einmal unsere Listen zu überprüfen und zu schauen, ob auch wirklich alles korrekt registriert und eingetragen ist.“ Nun ist es amtlich: 316 Tiere aus 56 verschiedenen Arten und Rassen leben im Tiergarten Kleve!

Bei einigen Tieren geht das Zählen schnell vonstatten wie etwa bei den Spaltenschildkröten Yoshi und Lydia, die zu zweit ihre Anlage bewohnen, während andere Tiere wie etwa die Seidenreiher schon etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Jeder unserer Reiher ist mit einem Ring farblich markiert sowie gechippt – Männchen und Weibchen sind hier leider optisch nicht zu unterscheiden“, berichtet Martin Polotzek. „Geschlechtsbestimmungen finden hier durch Federproben und Laboranalysen statt – nur so wissen wir, wie viele männliche und weibliche Tiere bei uns schlüpfen“.

Seehunde und Pfauen abgegeben

Auch wenn die Arten- und Rassenzahl zum Vorjahr unverändert ist, ist doch tierisch viel im vergangenen Jahr passiert: Neben Abgaben von ganzen Tierarten wie beispielsweise den Seehunden oder den Pfauen, sind auch neue, vom Aussterben bedrohte Tierarten wie die Zweifarbtamarine oder die

Zwergseidenäffchen Zwergseidenäffchen Hier kommt man den Tieren ganz nah: NRZ-Marketingchef Christof Willer, Sophia, Marla und Tiergartenleiter Martin Polotzek vor dem Kükenhaus. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Der Klever Tiergarten blüht auf. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Patricia und Ida Tenhaft aus Donsbrüggsn machen bei der NRZ-Zoosafari mit. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Hunderte Besucher kamen zur NRZ-Zoosafari in den Klever Tiergarten. Hier gab es viel zu entdecken. Unsere Bilder zum Familientag. Foto: Andreas Gebbink

Zwergseidenäffchen Sophia vor dem Gehege der Ovamboziege Gunnar. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen NRZ-Marketingchef Christof Willer im Gespräch mit Tiergartenleiter Martin Polotzek. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Die Zwergseidenäffchen sind die neueste Attraktion des Klever Tiergartens. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Der Klever Tiergarten blüht auf. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Wer alle Fragen bei der NRZ-Zoosafari in Kleve richtig beantwortet hat, der kann tolle Preise gewinnen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Der neue Spielplatz im Klever Tiergarten wird bald eröffnet. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen NRZ-Marketingchef Christof Willer im Gespräch mit Tiergartenleiter Martin Polotzek. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Vor dem Adlergehege blüht es. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Die NRZ war mit einem Stand im Klever Tiergarten vertreten. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Zwergseidenäffchen Wer alle Fragen bei der NRZ-Zoosafari in Kleve richtig beantwortet hat, der kann tolle Preise gewinnen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

in den Familienzoo am Niederrhein gezogen.

Ein weiteres Highlight im Tierbestand sind auch die beiden Lisztaffenjungtiere, die bereits zum Jahreswechsel fast die Größe ihrer Eltern erreicht haben und allerlei Flausen im Kopf haben. Auch gleich zwei Lama Fohlen des vergangenen Jahres, Naia und Fridolin, mischen gemeinsam mit Junghengst Chico die Lamagruppe gehörig auf. Außerdem konnte sich der Tiergarten Kleve im vergangenen Jahr über besondere Zuchterfolge bei den gefährdeten Zwergottern und die Klever Erstnachzucht bei den Alpakas freuen.

Spaltenschildkröte im Tiergarten Kleve. Foto: Tiergarten Kleve

Ticktes für China-Lights Geöffnet ist der Tiergarten Kleve täglich von 9-17 Uhr. BesucherInnen können sich auf über 300 Tiere und auf den neuen Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz, der als einer der schönsten Spielplätze am Niederrhein gilt, freuen. Vom 10. Februar bis 30. März findet täglich von 18-21 Uhr das berühmte China-Lights-Event erstmals im Tiergarten Kleve statt. Der Vorverkauf wurde offiziell eröffnet. Tickets für China Lights gibt es ab sofort unter tiergarten-kleve.ticketfritz.de.

Doch auch Abschied nehmen gehörte zum Jahr 2023 dazu: So verstarben Anfang 2023 Roter Pandamann Spike und zum Jahresende Straußenhahn Harry. Aber das Leben im Familienzoo am Niederrhein geht weiter. So soll schon bald ein neuer männlicher Roter Panda im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms Einzug in die Schwanenstadt halten. Außerdem sollen im Frühjahr zahlreiche Schwarzschwanz-Präriehunde die neue, begehbare Präriehundanlage erobern, sodass es tierisch gut weitergeht im Tiergarten Kleve. tiergarten-kleve.ticketfritz.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland