Till-Moyland: Lecker essen beim Mord im Schloss Moyland

Tatort Dinner in Bedburg-Hau: Vorhang auf für Mord Drei rätselhafte Krimis

Bedburg-Hau /Till-Moyland Beim Tatort Dinner werden auf Schloss Moyland drei rätselhafte Krimis gespielt und mithilfe es Publikums gelöst. So meldet man sich an.

„Vorhang auf für Mord“ heißt die neue Ausgabe der Veranstaltungsreihe Tatort Dinner. Gemordet wird diesmal auf Schloss Moyland, Am Schloss 4 in Bedburg-Hau. Am Samstag, 24. Februar, geht es um 19 Uhr los, Einlass 18.30 Uhr. Das Publikum erlebt gleich drei spektakuläre Mordfälle. Zwischen den einzelnen Akten der Inszenierung wird den Gästen ein erlesenes 4-Gänge-Menü gereicht.

Es geht bei den Fällen um das Ehepaar Dexter und Stella, denen plötzlich ein Detektiv seltsame Fragen stellt. Im Fall zwei bekommt ein milliardenschwerer Firmenboss ungebetenen Besuch. Im Fall drei hat ein cooler, aber erfolgloser Künstler eine Idee für mehr Aufmerksamkeit. Inspiriert sind die Fälle und das Spiel durch berühmte englischsprachige Autoren wie Raymond Chandler, Agatha Christie und Henry Slesar.

Für die Gäste sorgt ein kleiner Wettkampf mit kniffligen Rätselfragen für zusätzlichen Spaß: Welcher Zuschauertisch hat die beste Beobachtungsgabe?

Weitere Informationen und Kartenreservierungen online bei www.tatort-dinner.de oder telefonisch unter der Tatort-Dinner-Kartenhotline, Tel.: 02327 / 9918861 sowie am Veranstaltungsort in Till-Moyland, Tel.: 02824 / 951035.

