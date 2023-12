Tulpensonntagszug Bedburg-Hau: Versammlung am 3. Januar

Bedburg-Hau Karneval: Das Bedburg-Hauer Tulpenosnntags Komitee lädt zur Zugteilnehmerversammlung. Anmeldung für Wagen und Fußgruppen jetzt möglich.

Unter dem Motto „Die Welt bereist und nun zurück, verbreitet Prinzessin Claire mit Garde Frohsinn & Glück“ regiert Tulpenprinzessin Claire I. in der Session 2023/2024 in Bedburg-Hau. Um ihr auch im folgenden Jahr am 11. Februar einen schönen Tulpensonntagszug bieten zu können, veranstaltet das Bedburg-Hauer Tulpensonntags Komitee (BTK) wieder eine Zugteilnehmerversammlung. Diese findet am Mittwoch, 3. Januar, um 19 Uhr in der Gaststätte Alte Schmiede in Till Moyland statt.

Jetzt für den Umzug anmelden

Hier werden die Einzelheiten zum Tulpensonntagszug besprochen. „Wir würden uns über eine zahlreiche Teilnahme freuen“, so das BTK. Auf der Homepage unter www.btk-karneval.de können die Anmeldungen zum Zug herunterladen werden. Die Anmeldungen können auch per E-Mail eingereicht werden an Zugleiter@btk-karneval.de.

