Uedem: Auto aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Uedem Unbekannte Täter haben in Uedem einen Fiat Diablo aufgebrochen und dieses Werkzeug erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Dienstag, 13. Februar, 15 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe an einem Fiat Doblo ein. Der Fiat war in einem Wohngebiet an der Gartenstraße, Höhe Fichtenweg, in Uedem geparkt, als die Täter zwei Werkzeugkoffer unter anderemmit einem Akkuschrauber entwendeten.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

