Uedem: Cafe Konkret startet Weihnachts-Wunschbaum-Aktion

Uedem Im Cafe Konkret Uedem startet eine Weihnachts-Wunschbaum-Aktion für Kinder. Bis zu diesem Tag können erfüllte Wünsche abgegeben werden.

Das Cafe Konkret organisiert nun schon zum siebten Mal in Uedem eine Weihnachts-Wunschbaum-Aktion. An Weihnachtsbäumen bei der Sparkasse und bei der Volksbank in Uedem baumeln jede Menge farbige Wunschzettel. Diese sollen ein wenig dazu beitragen, dass sich auch für Kinder von benachteiligte Familien am Heiligabend Wünsche erfüllen.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Uedemer ein Herz für Kinder haben. Schon nach wenigen Tagen waren alle Karten vergriffen. Kein Kinderwunsch blieb unerfüllt.

Wünsche im Wert von 20 bis 30 Euro

Das Cafe Konkret hat kleine Wünsche von Uedemer Kindern ermittelt, im Wert von 20 bis 30 Euro. Diese Wünsche sind auf Karten geschrieben und hängen ab Freitag, 1. Dezember, in den Weihnachtsbäumen der Volksbank und der Sparkasse am Markt.

Das besorgte Geschenk wird gemeinsam mit der Wunschkarte bis zum 15. Dezember bei der Volksbank oder der Sparkasse Uedem abgegeben. Geschenke, die nicht rechtzeitig besorgt werden konnten, werden ebenso bei der Volksbank, der Sparkasse oder direkt beim Cafe Konkret, Mosterstraße 13, am 21. Dezember zwischen 14 und 16.30 Uhr abgegeben. Die Aktion ist anonym.

Das Geschenk kommt rechtzeitig an

Die Helferinnen und Helfer des Cafe Konkret sorgen dafür, dass jedes Kind sein liebevoll verpacktes Geschenk-Päckchen rechtzeitig zum Heiligen Abend erhält. Sujata Davids und Hans-Dieter Kahrl vom Cafe Konkret: „Das Wunderbarste an der Aktion ist das anschließende Verteilen der Geschenke. Diese vorweihnachtliche Aktion für die sozial benachteiligten Menschen ist uns zu einer echten Herzensangelegenheit geworden! Der Blick in strahlende Kinderaugen ist das schönste Dankeschön, das man bekommen kann.“

In den Weihnachtsbäumen hängen nicht nur die Wunschkarten. Fleißige kleine Hände aus den Kindergärten St. Jodokus in Keppeln und Lebensgarten in Uedem haben Baumschmuck gebastelt und in die Weihnachtsbäume gehängt und für damit eine wunderbare weihnachtliche Stimmung gesorgt.

