Uedem: Carina Otto gründet neue logopädische Praxis in Uedem

Uedem Die 33-Jährige startet am Freitag mit einem neuen Angebot bei Sprech- und Sprachproblemen. Hier setzt sie ihre Schwerpunkte.

Carina Otto eröffnet in Uedem eine neue logopädische Praxis. Die 33-Jährige lädt am Freitag, 2. Februar, zwischen 14 und 18 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier in ihre Räumlichkeiten in Uedem.

Otto kommt aus Uedem, ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet seit 2013 als Logopädin. An der Hochschule in Nimwegen hat sie ihren Abschluss gemacht. Zuvor hat sie in Praxen in Braunschweig, Aachen und Goch gearbeitet. Einen Schwerpunkt hat sie bei der Arbeit mit Kindern. Sie unterstützt diese bei der Sprech- und Sprachentwicklung.

Sprechen lernen nach einem Schlaganfall

Acht Jahre lang hat Otto in der Neurologie im Evangelischen Krankenhaus in Wesel gearbeitet: „In Wesel habe ich mit Erwachsenen gearbeitet, die einen Schlaganfall erlitten hatten oder mit einer anderen neurologischen Herausforderung ins Krankenhaus kamen“, erklärt sie. Schlucktherapie, Trachealkanülenmanagement oder Aphasie seien für Otto daher keine Fremdworte, sondern logopädische Themenbereiche, denen sie sich zuwendet.

Die neue Praxis am Stadtweg Ost 8 in Uedem sei modern eingerichtet: „Leider ist die Internetseite noch nicht fertig geworden“, sagt sie und blickt auf einige Hürden während der Gründungszeit zurück. „Jetzt freue ich mich erstmal auf die Besucherinnen und Besucher am Eröffnungstag. Und Montag starten die ersten Behandlungen.“ Die logopädische Allrounderin stellt ihr Wissen nun in ihrer eigenen Praxis für alle Fragen der logopädischen Therapie allen Kindern und Erwachsenen mit Bedarfen zur Verfügung: „Einige freie Termine kann ich sogar noch anbieten.“

Kontakt zur neuen Logopädin

Mehr Infos gibt es unter mehr@laut-leben.de oder unter der Telefonnummer 02825/521499515.

