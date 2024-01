Die Karnevalsgesellschaft Fidelitas Uedem bietet einen Karnevalsnachmittag an.

Uedem Die Karnevalsgesesellschaft Fidelitas Uedem feiert in diesem Jahr ihr 77-jähriges Bestehen. Diese besonderen Termine stehen an.

Unter dem Motto „Vor 77 Jahren wurd entfacht was jedes Jahr so fiert und lacht“ feiert die KKG Fidelitas Uedem eine ganz besondere Session, denn die KKG Fidelitas Uedem wird 77 Jahre jung.

Karnevalsparty ist bereits ausverkauft

‚Die Veranstaltungen im Überblick: Am Samstag, 13. Januar um 20:11 Uhr findet in der Gaststätte Lettmann die Karnevalsparty „KNAL“ statt. Einlass ist ab 19:11 Uhr. Der Saal ist restlos ausverkauft, es wird keine Abendkasse mehr geben.

Der Karnevalskaffee findet in dieser Session am Sonntag, 4. Februar um 14:11 Uhr im Bürgerhaus Uedem statt. Die Besucher erwartet ein buntes karnevalistisches Programm für Jung und Alt mit allen Aktiven der Fidelitas Uedem. Ein weiterer Höhepunkt ist sicherlich der Besuch der Prinzenpaare aus den Uedemer Kindergärten und der Besuch der Prinzengarde der Stadt Goch.

Karnevalssitzungen im Februar

Die Abendsitzung der KKG Fidelitas Uedem findet in dieser Session am Samstag, 10. Februar um 19:11 Uhr im Bürgerhaus Uedem statt. Die Freunde des Uedemer Karnevals erwartet ein attraktives und abwechslungsreiches Programm. Auf der Bühne sorgen in diesem Jahr wieder bekannte und neue Gesichter für viele Überraschungen. Die Prinzengarde der Stadt Goch wird für einen weiteren Höhepunkt sorgen. Restkarten für die Abendsitzung gibt es noch im Bürgerhaus, Restkarten für den Karnevalskaffee gibt es noch bei Geschenkideen Binn und im Bürgerhaus, während den Öffnungszeiten.

Am Veilchendienstag, den 13. Februar um 10:11 Uhr startet der traditionelle Kinderkarnevalsumzug der KKG Fidelitas Uedem mit anschließender Kinderkarnevalssitzung unter der Leitung des Kinderelferrates im Bürgerhaus Uedem. Die KKG Fidelitas Uedem und alle Aktiven freuen sich darauf, unsere Gäste auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und mit Ihnen ein besonders Jubiläum zu feiern.

