Uedem: Kabarettist Wolfgang Trepper kommt ins Bürgerhaus

Uedem Unverblümt wird Wolfgang Trepper in Uedem das aktuelle Geschehen kommentieren. Wo es die Tickets für den Kabarettauftritt gibt.

Wolfgang Trepper gastiert auf Einladung der Kulturkiste Uedem am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Uedem. Der Kabarettist ist bekannt für seine unverblümte und provokante Art. In seinem aktuellen Programm nimmt Trepper Politiker, Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen aufs Korn. Doch das ist noch nicht alles. Wolfgang Trepper hat sich erneut stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick darüber zu vermitteln, was man in der heutigen Medienlandschaft nicht verpassen sollte.

Eintrittskarten kosten 25 Euro

In gewohnter Manier teilt Wolfgang Trepper kräftig aus und lässt niemanden ungeschoren. Dabei spart er weder an scharfen noch an pointierten Einsichten zu verschiedenen Persönlichkeiten und Themen. Doch hinter der brachialen Fassade verbirgt sich auch eine andere Seite von Wolfgang Trepper. Er beweist, dass er nicht nur laute Töne beherrscht, sondern auch die leisen.

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr) sind erhältlich im Bürgerhaus, Agathawall 11, und der Geschäftsstelle der Kulturkiste Uedem im Rathaus der Gemeinde, Mosterstraße 2. Vorbestellungen sind unter den Telefonnummern 02825 880 oder 02825 1667 möglich.

