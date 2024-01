Uedem: Pflegeteam Görtz wechselt zu Gebomed Goch

Uedem/Goch Der mobile Pflegedienst Görtz aus Uedem geht in das Unternehmen Gebomed auf. Warum der Uedemer Geschäftsführer nicht weiter macht.

Das Pflegeteam Görtz aus Uedem schließt sich zum Jahreswechsel Gebomed an. Das in Uedem ansässige „Pflegeteam Görtz“ wurde 2009 von Andreas Görtz gegründet. Zum Jahreswechsel schließt sich dieser Pflegedienst mit seinem gesamten Team dem mit Stammsitz in Goch ansässigen Unternehmen Gebomed an.

Geschäftsübergang aus gesundheitlichen Gründen

Zu den Gründen für den Stabwechsel äußert sich Görtz wie folgt: „Ich habe meinen Pflegedienst über Jahre mit großer Schaffenskraft und Freude betrieben. Leider kann ich das nun aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in dem Umfang leisten. Der Beitritt zu Gebomed ist sowohl für mich persönlich, als auch für unser Uedemer Büro eine große Entlastung. Ich bin froh, für Patienten und Mitarbeiter eine hervorragende Lösung gefunden zu haben. Mit Gebomed haben wir bereits in der Ausbildung zusammengearbeitet. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.“

Die Versorgung werde gestärkt

Gebomed Geschäftsführer Alexander Schramm ergänzt: „Wir haben unsere langjährigen Pflegestützpunkte Goch und Geldern im Jahresverlauf bereits um die Standorte Kalkar und Kevelaer erweitert. Schon seit der Eröffnung des Medicenters im Oktober 2021 gehörte Uedem zum festen Versorgungsgebiet unserer Pflegebüros. Durch die Hinzugewinnung des Pflegeteams Görtz können wir die Versorgung nun auf einer ganz anderen Basis gewährleisten. Was uns ganz besonders begeistert hat, war die Art und Weise, wie das Team vor Ort während der Krankheitsphase des Inhabers unglaublich toll zusammengehalten und den Betrieb am Laufen gehalten hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Uedemer Kolleginnen und Kollegen.“

