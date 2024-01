Auf der Straße Im Heidkamp in Uedem gab es einen schweren Verkehrsunfall.

Verkehr Uedem: Schwerer Autounfall auf einer Landstraße in Uedem

Uedem Eine Autofahrerin geriet auf der Straße Im Heidkamp von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Wagen in einem Feld. Das ist geschehen.

Die Feuerwehr in Uedem meldet am Sonntag, 7. Januar, einen schweren Verkehrsunfall auf der Straße Im Heidkamp. Der Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag um 15.58 Uhr ereignet. Die Feuerwehrmänner sahen einen schwarzen PKW, der auf dem Dach im Feld lag. Entgegen der ersten Meldung konnte die Fahrerin des PKW sich mithilfe der Ersthelfer bereits aus dem Wrack befreien.

Der Wagen überschlug sich. Foto: Feuerwehr Uedem

Die verletzte Fahrerin wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Uedem sicherte die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach Eintreffen des Abschleppdienstes konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

