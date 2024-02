Uedem: Stromausfall legt Freitag die Arbeit im Rathaus lahm

Uedem Am Freitagnachmittag ist die Gemeindeverwaltung in Uedem nicht ereichbar. Das ist der Grund für den geplanten Stromausfall

Am kommenden Freitag, 16. Februar, wird im Rathaus der Gemeinde Uedem, aufgrund von internen Elektroinstallationen, ab 12:30 Uhr für mindestens vier Stunden der Strom abgestellt. Aus diesem Grund ist die Telefonanlage der Gemeinde Uedem in dieser Zeit außer Betrieb.

Die Telefonnummer für dringende Fälle

In dringenden ordnungsbehördlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte direkt an die Polizeidienststelle in Goch unter der Rufnummer 02823-1080.

