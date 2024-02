Uedem: Täter entwendeten Kabel von einer Baustelle

Unbekannte sind in Uedem in eine Baustelle eingebrochen.

Uedem Unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in eine Baustelle am Steinberger Feld in Uedem eingebrochen. Was sie entwendeten.

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, kam es am Steinberger Feld in Uedem zu einem Hausfriedensbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einer Baustelle, indem sie einen Bauzaun aus seiner Verankerung hoben und dann auf unbekannte Weise in einen Baucontainer eindrangen.

Kabeltrommeln gestohlen

Das Schloss, das den Baucontainer sicherte, wurde komplett entfernt. Aus diesem wurden Kabeltrommeln sowie diverse Baustellengeräte, unter anderem Stromkabel und Betonrüttler, entwendet. Zudem wurden mehrere Stromkabel auf der Baustelle durchtrennt. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch per Telefon unter der Rufnummer 02823/1080 entgegengenommen.

