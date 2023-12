Uedem: Tatort Dinner knüpft bei Kultserie „Dallas“ an

Uedem Das Tatort Dinner „Der Dallas Mord“ kommt am 26. April ins Bürgerhaus Uedem – mit texanischem Vier-Gang-Menü. Hier gibt es die Karten.

Wer sich noch an die Soap aus den 80ern erinnert: Ein Hauch von „Dallas“ kehrt am Freitag, 26. April, ins Uedemer Bürgerhaus ein. Denn das Tatort-Dinner „Der Dallas Mord“ kommt auf die Bühne und vermittelt den legendären „American way of life“. Zwischen den einzelnen Akten des Theaterstücks wird den Zuschauern ein stilgerechtes texanisches Vier-Gänge-Menü gereicht.

Wer hat den arabischen Scheich eingeladen?

Hier werde das Publikum Teil eines amüsanten Spiels um Macht, Mord und Moneten, heißt es in der Ankündigung. Ort des Geschehens ist der Ball der Ölkönige. Alle Anwesenden sind ebenfalls millionenschwere Magnaten der texanischen Öl-Industrie. Scheinbar sind alle gut Freund miteinander, doch wer hier den Ton angibt, das wird schnell klar. Die Machenschaften eines einzelnen Herrn mit elegantem Westernhut und feistem Grinsen entscheiden über Glück und Unglück einer ganzen Branche. Wenn Fiesling E.A. Juing und seine Gattin Blue Ellen den Saal beim Ball der Ölkönige betreten, dann geht es zur Sache.

Schon zu Beginn der Party gibt es Ärger. Wer hat es gewagt, einen arabischen Scheich aus Abu-Dhabi einzuladen? Ein großes Ölgeschäft ist für die Texaner in Gefahr und die Intrigen im Laufe des Abends werden immer hinterlistiger. Ist dafür etwa E.A.‘s Frau verantwortlich? Das ehemalige Model Blue Ellen ist gerade nicht gut auf ihren Gatten zu sprechen, zumal E.A. ständig mit der Starsängerin aus dem Rattlemans-Club flirtet. Es kommt zum Streit und plötzlich gibt es eine Leiche!

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Schenkenschanz im Video: Klever Dorf jetzt nur noch per Fähre erreichbar

Emmerich/Kleve/Rees/Kalkar:

Goch: Initiative möchte Schul-Neubauten in zwei Ortsteilen

Hochwasser: Bürger sauer auf Flut-Touristen

Die Show knüpft an, wo „Dallas“ endete

Bei gepfefferten Dialogen und Intrigen um Öl, Macht und Moneten bis hin zu Mord bleibt kein Auge trocken. Es bleibt spannend bis zum Schluss, wenn der raubeinige Sheriff von Dallas versucht, den Mörder zu überführen. Ähnlichkeiten mit der Serie „Dallas“ sind rein zufällig, unterstreicht der Veranstalter. Das Programm knüpft dort an, wo die Serie 1991 endete. Eine Produktion der Show-Bizz-Enterprise Ltd.

Weitere Informationen und Kartenreservierungen sind online bei tatort-dinner.de oder telefonisch unter der Tatort-Dinner-Kartenhotline unter 02327/9918861 erhältlich, sowie im Bürgerhaus unter 02825/1667.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland