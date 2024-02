Uedem: Xantenerin (25) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Uedem Mittwochmittag kam es in Uedem zu einem schweren Verkehrsunfall. Xantenerin wurde lebensgefährlich verletzt. Das ist passiert.

Am Mittwoch, 7. Februar, gegen 13.27 Uhr kam es auf der Betteraystraße in Uedem zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25 Jahre alte Frau aus Xanten fuhr in ihrem Toyota Yaris die Betteraystraße in Richtung Uedem, als sie beim Überholvorgang nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum stieß.

Die Xantenerin verletzte sich bei dem Unfall lebensgefährlich und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zur Unfallaufnahme setzte die Kreispolizeibehörde das VU-Team aus Kleve ein. Der nicht mehr fahrbereite Toyota wurde sichergestellt.

Straße war gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Betteraystraße zwischen der Bergstraße und der Kreuzung Labbeckerstraße/Sonsbecker Straße voll gesperrt.

