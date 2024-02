Unfallflucht in Weeze: Die Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht in Weeze sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Weeze Auf dem Cyriakusplatz in Weeze wurde am vergangenen Samstag gegen 15.30 Uhr ein grauer Mercedes beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete.

Bereits am Samstag, 3. Februar, kam es zwischen 15.25 Uhr und 15.35 Uhr am Cyriakusplatz in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine abgestellte graue Mercedes-Benz E-Klasse wurde dabei im hinteren rechten Bereich beschädigt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine weiße Limousine mit dem Wagen eines 34-jährigen Halters aus Kevelaer kollidierte und informierte den Mann nach dessen Rückkehr.

Es gab weiteren Zeugen

Der Unfallbeteiligte habe sich laut Aussage des Zeugen zügig von der Unfallstelle entfernt. Laut dem Zeugen hätte es noch einen weiteren Zeugen gegeben, der sich aber nicht mehr an der Unfallörtlichkeit befand. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach der beschriebenen Unfallflucht sowohl den Verursacher als auch die beiden Zeugen, da dem Geschädigten keine Kontaktdaten vorliegen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter der Rufnummer 02831/1250 entgegen.

