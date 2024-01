Unternehmen KHS Kleve öffnete die Türen für Studierende

Insgesamt 30 Studierende der Hochschule Rhein-Waal waren der Einladung des Förderverein Campus Cleve gefolgt, um interessante Einblicke in das Tätigkeitsfeld der KHS GmbH in Kleve zu erlangen.

Kreis Kleve/Kleve KHS in Kleve pflegt Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal. Studierende besuchten das erfolgreiche Verpackungsunternehmen.

Der Standort Kleve hat für das Unternehmen KHS eine lange Tradition. Seit vielen Jahrzehnten werden dort erfolgreich Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Bereiche Getränke und flüssige Lebensmittel hergestellt. Mit aktuell 238 Mitarbeitern ist KHS einer der großen Arbeitgeber in der Kreisstadt und als solcher auch für die Studierenden und Absolventen und der Hochschule Rhein-Waal besonders interessant. 30 Studierende waren mit Prof. Dr. Kai Masuch der Einladung des Fördervereins Campus Cleve e.V. (mit 1. Vorsitzendem Robert Beinio und Irina Schultz) zu einem Firmenbesuch gefolgt. In der Reihe „Firmen öffnen sich für Studierende“ erhielten sie spannende Einblicke in die Produktionsabläufe und informiertensich über Berufsfelder und Arbeitsmöglichkeiten.

132 produzierte Maschinen aus Kleve

In Kleve ist das Kompetenz­zentrum für sämtliche Sekundär­verpackungslösungen. Die Gäste erfuhren, dass im äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 allein in Kleve 132 produzierte Maschinen die Montagehallen verließen und ausgeliefert wurden, so Dirk Deiß, Leiter Entwicklung Verpackungsanlagen bei KHS. Namhafte Kunden seien unter anderem Coca-Cola, Carlsberg, Unilever, Dr. Oetker und Nestlé. „Keine der Maschinen ist wie die andere. Die Produkte werden je nach Kundenwunsch modular auf Basis eines Baukastens aufgebaut“, erläuterte Deiß.

Immer wichtiger wird für KHS bei der Produktion seiner Anlagen und Maschinen das Thema Nachhaltigkeit, betonte Dr. Matthias Caninenberg, Leiter Nature MultiPack-Technik bei KHS. So verlangten Kunden zunehmend nach Verpackungslösungen ohne Plastikfolien. KHS zählt weltweit zu den Marktführern der Branche im Bereich der Abfüll- und Verpackungsanlagen. An fünf deutschen Standorten sowie fünf weiteren internationalen Produktionsstätten (USA, Mexiko, Brasilien, Indien und China) entwickelt und fertigt KHS das gesamte Portfolio an Abfüll- und Verpackungsmaschinen zur Verarbeitung von Kunststoff- oder Glasflaschen sowie Getränkedosen.

