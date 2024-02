In Kleve sind durch den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi nur wenige Busfahrten ausgefallen.

Gewerkschaft ÖPNV-Warnstreik in Kleve: Nur wenige Busse sind ausgefallen

Kleve Der Verdi-Warnstreik zeigte in Kleve kaum Auswirkungen. Nur einzelne Fahrten fielen laut Niag aus. Das sagt das Unternehmen.

Durch den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi sind am Donnerstag, 15. Februar, in Kleve einige wenige Busfahrten ausgefallen. Die Niag teilte am Nachmittag mit, dass sich der Streik „eher geringfügig“ ausgewirkt habe. Neben Kleve waren demnach einzelne Niag-Fahrten im Raum Moers, Kamp-Lintfort, Duisburg, Dinslaken und Wesel ausgefallen. Über den Tag verteilt konnten streikbedingt rund zehn Prozent der Linienfahrten nicht stattfinden.

„Dank frühzeitiger Planung und des außerordentlichen Einsatzes der Kräfte in der Betriebsleitstelle kamen vor allem die Schülerinnen und Schüler trotz des Warnstreiks weitgehend ohne Einschränkungen zu ihren Schulen und auch wieder nach Hause“, stellte die Niag fest.

Tochtergesellschaft Look wurde nicht bestreikt

Die Fahrten der Tochtergesellschaft Look, die nicht bestreikt wurde, waren ebenso wenig betroffen, wie die Touren der von Niag und Look beauftragten Unternehmen. Look und die beauftragten Unternehmen fahren viele Linien vor allem im Kreis Kleve und sind auch im Kreis Wesel und im westlichen Duisburg unterwegs.

Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder bei der Niag und bei vielen anderen ÖPNV-Unternehmen bereits am 2. Februar zum Warnstreik aufgerufen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kalkar: Kommandeur gibt Einblicke in die aktuelle Lage der Luftwaffe

Deutschland-Ticket gratis: Kreis Kleve lockt mit diesem Angebot

Kalkar: bb med stellt Kosmpetikprodukte für Influencer her

Kreis Kleve: So gibt‘s 150 Euro Zuschuss für heimische Bäume

Immobilien: Kreis Kleve macht sich stark für Sanierung von Altbauten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland