Das Gebäude der Stadtwerke Goch in der Klever Str. 26-28.

Strom und Gas Was Gocher Stadtwerke bei Strom- und Gas-Preisen 2024 planen

Goch Andere Stromanbieter werden Netzentgelt- und CO2-Abgaben an ihre Kunden weiter geben. Die Stadtwerke Goch machen es anders.

Es wird keine Mehrbelastung für die Kunden in Goch geben, melden die Stadtwerke Goch. „Kunden der Stadtwerke Goch werden von einer Preiserhöhung, aufgrund der nunmehr gestiegenen Netzentgelt- und CO2-Abgaben nicht betroffen sein“, lautet die frohe Botschaft vor dem Jahreswechsel. Es sei davon auszugehen, so vermuten die Gocher, dass eine Vielzahl anderer Versorger, die bereits eine Preisanpassung zum 1. Januar 2024 oder zum 1. Februar 2024 angekündigt haben, nun erneut eine Preisanpassung vornehmen würden. Grund sei das Loch im Energiesektor des Bundes, das so aufgefangen werden sollte.

Kunden von Mehrbelastungen verschonen

Doch die Stadtwerke Goch geben die Mehrbelastung nicht weiter. Sie haben sich in den letzten Wochen intensiv mit der Thematik beschäftigt. „Wir haben uns dazu entschieden, weder die nun steigenden Kosten der Netzentgelte noch die der CO2- Bepreisung an unsere Kunden weiterzugeben. Wir halten demnach an unseren derzeit veröffentlichen Preisen fest. Weitere Kostenbelastungen werden wir damit für unsere Kunden vermeiden“, erläutert Geschäftsführer Carlo Marks. „Durch eine weitsichtige und nachhaltige Beschaffungs- und Preispolitik ist es den Stadtwerken Goch möglich, ihre Kunden von weiteren Mehrbelastungen zu verschonen.“

Kunden könnten von Sonderprodukten profitieren. Mit dem Stromsonderprodukt „abgesichert2024.4“ sowie dem Gassonderprodukt „abgesichert2024.3“ sei neben der Kosteneinsparung auch eine Energiepreisgarantie verbunden. Diese Sondervertragsangebote seien regional wie auch überregional wettbewerbsfähig.

Kostenersparnis möglich

Bei einem Wechsel von der Grundversorgung Strom in den Sondertarif könnten 245 Euro im Jahr gespart weden, bei einem Jahresstromverbrauch von 2.500 kWh, rechnet Marks vor. Informationen gibt das Service-Team der Stadtwerke Goch GmbH an der Klever Straße per Mail unter info@stadtwerke-goch.de oder telefonisch unter 02823 / 9310400.

