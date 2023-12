Weeze: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof

Weeze Bundespolizisten verhafteten am Bahnhof in Weeze einen 24-Jährigen, der anschließend in die JVA Kleve kam. Warum er gesucht wurde.

Die Bundespolizei hat am späten Mittwochnachmittag, 27. Dezember, gegen 17.15 Uhr einen 24-Jährigen am Bahnhof in Weeze verhaftet. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen hatte zuvor ergeben, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 125 Euro bezahlen oder eine dreitägige Haftstrafe verbüßen.

Nach der Verhaftung wurde der Mann zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, trat der Mann anschließend seine kurze Haftstrafe in der JVA in Kleve an.

