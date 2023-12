Welche Konzerte 2024 in die Klever Stadthalle locken

Auch die Munich Brass Connection gastiert in Kleve.

Kleve Konzertbesuch in der Stadthalle bietet besondere Musikmomente. Dabei: die Munich Brass Connection mit bajuwarischer Blechbläserkunst.

Ein getrommelter Jahresauftakt Stadt Kleve

Ein getrommelter Jahresauftakt mit Vanessa Porter, Krisenmanagement mit dem Kuss Quartett im WDR-Konzert, burleske Blechbläser aus München oder Vokales aus der Musikstadt Leipzig – ein Konzertbesuch in der Klever Stadthalle bietet besondere Musikmomente, die man mit Eintrittskarten oder Gutscheinen dafür zu Weihnachten verschenken kann. Live-Musik kann geschenkte Zeit beinhalten, wenn man gemeinsam ins Konzert geht.

Tritt in der Stadthalle Kleve auf: das junge Leipziger Ensemble Voicemade. Foto: Stadt Kleve

Warum also nicht Eintrittskarten auf den Gabentisch legen oder mit der Weihnachtspost verschicken? Die zweite Saisonhälfte der Klever Konzertreihen bietet für jeden etwas. Im Januar begleitet das dogma chamber orchestra die preisgekrönte Perkussionistin Vanessa Porter, im Februar interpretiert das weltberühmte Kuss Quartett Musik im Krisenmodus – aus 250 Jahren voller Turbulenzen und Spannungen. Der WDR zeichnet auf, wie hier Musik als Reflexion, Trost oder Kontemplation für den Menschen relevant sein kann.

Bajuwarische Blechbläserkunst

Die fabelhafte Munich Brass Connection gastiert im März mit burlesk-bajuwarischer Blechbläserkunst. Songs, Lieder und Gedichtvertonungen von Madrigal bis Freddie Mercury bringt das junge Leipziger Ensemble Voicemade im April mit, bevor im Mai das Trio aus Posaunist Frederic Belli, Pianist Nicholas Rimmer und Schlagzeuger Johannes Fischer in „Songs without Words“ Musik von Schubert mit Kurt Weill und Tom Waits kombiniert.

Im Februar steht das KussQuartett auf der Klever Bühne. Foto: Stadt Kleve

Die Besondere Reihe startet Anfang Februar mit dem aus Kleve stammenden Trompeter Samuel Walter und Lukas Euler an der Orgel der Versöhnungskirche und ihrem an bunten Kirchenfenstern orientierten Programm „Farbenspiele“. Zwei weitere Stipendiatinnen des Deutschen Musikwettbewerbs sind die Geigerinnen Saskia Niehl und Jona Schibilsky, als Duo Zweigeist führen sie im Museum Kurhaus „Zwiegespräche“ auf zwei Violinen.

Schöner Geschenktipp

Für die gesamte Spielzeit sind Kartenbuchungen möglich. Auch das günstige Schnupper-Abo zu 33 Euro für dreifachen Konzertbesuch ist ein schöner Geschenktipp, buchbar im Fachbereich Kultur der Stadt Kleve. Ebenfalls kann man Gutscheine über einen Wunschbetrag erwerben, die an den Abendkassen gegen Eintrittskarten eingelöst werden.

Alle Konzerttermine stehen auf www.kleve.de unter den Kulturlinks, auf www.kleve.reservix.de und in den ausliegenden Saisonprogrammen. Ein Ticketkauf ist zudem von zuhause als „print at home“ möglich, für Last-Minute-Geschenke sogar noch am Heiligen Abend.

