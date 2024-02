Wunderland Kalkar: Diese Jobs bietet der Park aktuell an

Kalkar Das Wunderland Kalkar lädt Interessierte zum Jobberday 2024 ein. Wer sich dort für welche (Aushilfs-)Tätigkeiten bewerben kann.

Stellen in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe für Bewerber mit oder ohne Erfahrung: Das Wunderland Kalkar präsentiert sich Interessierten beim Jobberday 2024 am Samstag, 24. Februar von 13 bis 16.30 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, von 12 bis 16 Uhr als vielseitiger Arbeitgeber. Wer auf der Suche ist nach einem neuen Job, kann sich ohne Anmeldung über die Möglichkeiten im Hotel-, Business- und Freizeitpark einen Überblick verschaffen.

Potenzielle Neuzugänge haben die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Wunderlands zu werfen. Bei einer Führung durch den Betrieb gewinnen die Teilnehmenden einen Eindruck von der Arbeit im technischen Dienst, im Restaurantservice, im Hotel- oder Messebereich oder an der Rezeption. Offene Stellen gibt es aber auch im Familienpark.

Bewerbungen ab 16 Jahre möglich

Details werden anschließend in individuellen Bewerbungsgesprächen erörtert. „Selbstverständlich fließen auch bestimmte Vorkenntnisse in die Entscheidung ein. Von Vorteil sind Flexibilität, Eigenständigkeit und Teamplayer-Qualitäten“, so das Wunderland Kalkar, das Bewerber ab 16 Jahre anspricht und kein Alterslimit setzt. Deutsch- und/oder Niederländisch-Kenntnisse sind erwünscht.

Zur Auswahl stehen Vollzeit-, Teilzeit- oder Aushilfsjobs im Park und in anderen Bereichen – auch über die Parksaison 2024 hinaus, die am 23. März beginnt. Folgende (Aushilfs-)Tätigkeiten unter der Woche und am Wochenende sind im Wunderland Kalkar zu besetzen: an der Kasse, im Souvenirshop, an der Rezeption/in der Reservierungsabteilung, in der Fahrgeschäft-Betreuung, im Kart-Bereich, in der Hotel- und Parkanimation, im häuslichen Dienst, im gastronomischen Bereich und im Messe- und Eventbereich. Bewerbungsunterlagen sind gern gesehen.

Der Eingang zum Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120 in 47546 Kalkar, erfolgt über die Rezeption. Alle Bewerber, die am Samstag kommen, können nach Ende des Jobberdays kostenlos das „Wunderlight Kalkar: DinoGlow Adventure“ besuchen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau: Das Kerzenhaus wagt Neuanfang nach dem Brand

Kleve: Schwerer Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Kleve: Altweiber auf der Schwanenburg

Kalkar: Der erste Karnevalsumzug in Kalkar

Goch: Schüler treffen Senioren und lernen Empathie fürs Leben

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland