Wunderland Kalkar: Noch sind die leuchtenden Dinosaurier da

Kalkar Leuchtender Endspurt im Wunderland Kalkar Freizeitpark. Noch ist die Dino-Show jeden Abend geöffnet. Wann sie endet, was sie kostet.

Leuchtender Endspurt für den Dino-Spaß im Wunderland Kalkar Familienpark mit Namen DinoGlow Adventure. Neugierig machen sich kleine und große Abenteurer derzeit in der Dunkelheit im Wunderland Kalkar Freizeitpark auf die Suche nach den Riesen der Urzeit. T-Rex, Triceratops und Co. haben sich bereits seit Dezember in Szene setzen lassen. Jetzt können die illuminierten Dinosaurier noch bis zum 24. Februar – also noch die ganzen niederländischen Ferien lang – täglich von 17 bis 20.30 Uhr bestaunt werden. Sie stehen gerne für ein Erinnerungs-Selfie zur Verfügung.

Interaktive Show mit Haus-Dino „Rexi”

Selbstverständlich erstrahlt der Rest des Familienparks ebenfalls in den buntesten Farben. Zudem verheißen eine interaktive Show mit Haus-Dino „Rexi”, der IndoorPlayground, das Evolutions-Museum und zahlreiche Attraktionen einen spannenden Abend... und am Ende winkt das Dino-Diplom.

Fast ein Jahr lang hatte der Wunderland Kalkar Freizeitpark nun ohne Unterbrechung geöffnet. Nach der Saison ging es nahezu fließend in die erste Ausgabe der Horror Nights Kalkar über und wurde mit nur kurzer Verzögerung vom DinoGlow Adventure abglöst. Das erste Mal wurde ein Teil des Reaktorgebäudes für ein Event geöffnet, Attraktionen laufen und drehen sich im Dunkeln. Das war eine spannende und superschöne Zeit, nicht nur für die Besucher, sondern auch für alle Mitarbeiter, meldet Sprecherin Carolin Semelka.

In der Saison 2024 sind Änderungen geplant

Hinter den Kulissen wird schon kräftig für die Freizeitpark-Saison 2024 geplant, die bereits am 23. März beginnt. Im Zuge der Umwandlung in einen Themenpark sollen auch in diesem Jahr schon die ersten Änderungen sichtbar sein. Neuigkeiten zum ersten Themengebiet werden alsbald verkündet.

Eintritt zur DinoGlow Adventure Show: 13 Euro online, 15 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen und Tickets: www.wunderlightkalkar.com. Mit den Tickets erhalten Besucher Zutritt zur Light Route, den Attraktionen im Park, dem IndoorPlayground, der Dino-Show, dem Dino-Museum und dem Food Court. Verpflegung und Getränke sind nicht im Preis inbegriffen.

